Кременчужан запрошують на виставку «Крюківські голуби миру»

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 273

У понеділок, 31 травня, у Кременчуці відбудеться вулична книжкова виставка «Крюківські голуби миру». Захід розпочнеться о 12.00 біля бібліотеки-філії №1 ім.І.Приходька по вул. Івана Приходька, 32.

- Порода Крюківських голубів виведена для справжніх естетів. Недарма елегантних короткодзьобих голубів білої масті називали «панськими голубами». На рубежі XIX-XX століть кременчуцький мер Андрій Ізюмов розводив льотних голубів. Він тримав понад 100 пар білих крюківських. Голуби могли вільно прилетіти в рідний голубник з відстані 100 км. Після смерті Андрія Яковича всі голуби перейшли до любителів голубів Крюківського вагонобудівного заводу, але їх продовжували називати «Ізюмівськими», - йдеться у повідомленні організаторів.

Відвідувачі виставки зможуть взяти участь у фестивалі малюнків, а також приєднатися до майстер-класу по виготовленню голубів з паперу.