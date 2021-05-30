Рибпатруль знешкодив понад кілометр сіток

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Днями в ході рейду Полтавський рибоохоронний патруль на території Сулинського заказника виявив та вилучив 14 ліскових сіток, загальною довжиною 1 200 м.

За офіційними даними, у незаконно встановлені сітки неподалік від с. Кліщенці Чорнобаївського району Черкаської області потрапило 109 кілограмів риби: судак – 225 екз., карась сріблястий – 213 екз., синець – 180 екз., лящ – 61 екз., плоскирка– 56 екз., плітка– 16 екз., чехоня– 8 екз. та сазан– 2 екз.

Сума збитків, завданих рибному господарству України, становить – 268 354 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого статтею 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом).

Тривають слідчі дії.

В Управлінні Держрибагентства у Полтавської області функціонує телефонна «гаряча лінія» за номерами: (067) 329 -29-22 та (067) 329-39-66.

Нагадаємо, крім штрафу, за незаконний вилов нараховуються збитки за таксами на кожну виловлену рибину. Наприклад: судак – 903 грн, карась сріблястий — 30 грн, синець — 150 грн, сазан (короп) — 602 грн, лящ — 301 грн, плоскирка — 141 грн, плітка – 16 грн, чехоня – 241 грн тощо.

Згідно з Правилами любительського і спортивного рибальства забороняється лов водних біоресурсів із застосуванням вибухових та отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної і пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання). А також промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм.