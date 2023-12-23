Помер ексмер Світловодська Юрій Котенко

Йому було 60 років
21 грудня пішов з життя колишній міський голова Світловодська та головний лікар Світловодської центральної районної лікарні Юрій Котенко. Про це стало відомо з Facebook-сторінки Світловодської міської територіальної громади.
Прощання з Юрієм Котенком і відспівування відбудеться у суботу, 23 грудня, о 10.00, у Світловодську на вул. Комарова, буд. 62, повідомили на сторінці. У колишнього мера залишились дружина, діти та дві онуки.
На Facebook-сторінці громади розповіли, що Юрій Котенко з 1980 по 1985 рік навчався у Дніпропетровському медичному інституті, де здобув вищу освіту за спеціальністю хірургічної стоматології.
З 1985 року по 1990 рік працював хірургом-стоматологом у відділенні щелепо-лицевої хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. В 1995 році перейшов на основну роботу у Світловодську ЦРЛ, де до 2005 року працював на посаді хірурга-стоматолога хірургічного відділення.
З червня 2005 року працював головним лікарем Світловодської ЦРЛ та водночас виконував обов’язки начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету Світловодської міської ради.
У листопаді 2010 року Юрій Миколайович був обраний на посаду міського голови, припинив свої повноваження у 2015 році. З 30 грудня 2015 року Юрій Котенко повернувся на посаду головного лікаря ЦРЛ, де він і працював до обрання очільником міста. Працював по березень 2022 року.
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