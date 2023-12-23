Майстриня Олена Оглезнєва: «Найулюбленіша лялька та, яку створюю зараз»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 198

Кременчуцька лялькарка Олена Оглезнєва розповіла про своє захоплення та показала рукотворні вироби, які можна назвати шедеврами.

У віконному отворі читальної зали кременчуцької бібліотеки на Соборній вже кілька тижнів експонується виставка місцевої майстрині Олени Оглезнєвої. Ціла колекція ляльок в українському та японському стилях не залишає байдужих. Відвідувачі бібліотеки та звичайні перехожі зупиняються та з цікавістю розглядають ляльок. Вироби настільки майстерні, що більш нагадують справжні твори мистецтва.

Ми зустрілися з лялькаркою й вона розповіла про себе, своє захоплення, а також поділилася планами на майбутнє.

Пані Олена народилася у Докучаєвську Донецької області. Її мама працювала у торгівлі, батько був викладачем гірничої справи.

Дівчина з дитинства дуже любила тварин й мріяла у майбутньому стати ветеринаром. Але доля розпорядилася інакше.

Олена вступила на навчання спочатку у торгівельний технікум, а після його закінчення пішла далі в інститут торгівлі.

Успішно закінчивши вуз, дівчина з вугільного регіону за розподілом потрапила у Кременчук. Й відразу закохалася в це гостинне містечко.

Доля їй посміхалася й у дівчини все складалося. Як то кажуть, йшло, як по маслу. Вона влаштувалася на роботу, зустріла майбутнього чоловіка, й поринула в атмосферу свого жіночого щастя.

— Не тільки я полюбила це місто. Мої батьки, коли приїжджали у гості, завжди захоплювалися величчю Дніпра, мальовничістю Псла, чисельністю озер та лісів. Після донбаських степів полтавська природа здавалася дуже багатою й різноманітною, — каже Олена.

Від бетону до глини

Жінка завжди мала бажання до творчості. Тривалий час вона захоплювалася виробами з бетону. Сама вигадувала фігури, робила заготовки та виливала їх з цементного розчину.

Чого тільки не було на її дачі: різні звірушки, декоративні композиції, грибки, квіточки, також фігурки в японському стилі.

— Але бетон — дуже важкий матеріал. В який час я зрозуміла, що під вагою всіх моїх виробів підлога зламається, тому стала для себе шукати інше захоплення. Шукала та знайшла глину. З неї можна робити будь-що, — розповідає Олена.

Жінка почала дивитися майстер-класи, щось пробувати робити сама. Не відразу виходило, але терпляча майстриня продовжувала осягати ази лялькарства.

З 2015 року — саме в той час Олена перейшла на глину, вона «набила» руку й вже наробила понад 15 ляльок різного розміру та тематики.

Але в більшості це все ж таки ляльки в її улюбленою японською тематикою. На питання, чому саме ця країна, лялькарка відповідає, що з дитинства цікавилася та захоплювалася культурою та традиціями цієї східної країни.

— У нас вдома була книжка «Японські новели» й матуся мені казала, що ще зарано її читати, а мені було дуже цікаво, про що там йдеться. Тому, саме тоді, коли я прочитала ті новели, я й почала цікавитися Японією. Ця зацікавленість й досі не пройшла. Я її втілюю у своїй творчості, — розповідає жінка.

Коли почалася війна, в колекції майстрині з’явилися українські ляльки. Спочатку вона виліпила дівчинку в українській сукні, а потім взялася за козаків.

З кожною новою роботою Олена відточує свою майстерність, але коли вона з’їздила на виставку «Модна лялька» у Київ, зрозуміла, що до ідеалу ще далеко. Там вона побачила справжні вироби мистецтва, деякі навіть були, як живі.

Це надихнуло й підштовхнуло для подальшого розвитку. С тих пір стало ще більше майстер-класів, нові напрямки та техніки виготовлення ляльок.

Створення ляльок

В середньому на створення ляльки жінка витрачає від місяця до трьох. Спочатку виношує в голові образ, потім починає втілювати його у життя.

Кожну роботу Олена продумує, малює ескізи, акцент робить на костюми.

— Спочатку роздруковую обличчя майбутнього «героя». Зазвичай обираю для цього відомих осіб. Наприклад, гетьмана ліпила по портрету відомого журналіста Олександра Невзорова, а вампіра — за обличчям Антоніо Бандераса, — каже майстриня.

На фото роздивляється фас, профіль, вивчає кожну зморшку, кожну ямочку на обличчі, профіль носа, форму очей й починає повторювати їх.

Виліплює з глини голову, обличчя. Робить очі — вони виливаються з епоксидної смоли. Далі черга каркаса тіла — він робиться з проволоки й синтепону, потім обшивається тканиною.

— Ця робота допомагає розслабитись. Коли я поринаю у процес творчості, забуваю про все навколо. Це для мене справжній релакс, — каже лялькарка.

В роботі часто їй допомагає чоловік: робить металеві деталі, мечі тощо. До того ж він — головний критик майстрині. Завжди каже, що думає про ту чи іншу роботу, але Олена не ображається, а прислуховується до порад.

Зараз ляльки прикрашають кімнати її будинку та будинки друзів й знайомих. Одна з ляльок «живе» у Німеччині, куди з Донецької області переїхали рідні Олени.

— Я ще жодного разу не продавала своїх робіт, не займалася цим ще. Поки що створюю колекцію ляльок. Вже виставляла їх у міському палаці культури, а також у міській художній галереї. Мрію провести персональну виставку, показати, чому навчилася за цей період. Також мрію взяти участь в фестивалях ляльок та міжнародних виставках, щоб надихатися роботами інших майстрів, — ділиться Олена.

А ще вона зізнається, що досі любить тварин. В квартирі й на дачі в неї живе два коти та п’ять собак, але робити ляльки у вигляді тварин жінка не хоче.

— Люблю їх справжніми, — посміхається жінка. — Ляльки — це цілий світ, культура, яка крім іншого поєднує теперішніх нас із глибоким корінням нашого народу та дозволяє глибше дізнатися про культуру інших країн. Коли роблю ляльку, кажу, що це буде моя найулюбленіша. Але це завжди так. Найулюбленіша та, яку роблю зараз. І так я їх перелюбила кожну по черзі.

Ляльок майстрині Олени Оглезнєвої можна роздивлятися довго. Вони такі різні й цікаві! Виставка триває, з нею можна познайомитися у бібліотеці на Соборній — ляльки виставлені прямо у вітрині віконного отвору.