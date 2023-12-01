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Кременчук, Спорт

У Кременчуці тренери з боксу і велоспорту отримали відзнаки від міста

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 173

 

Грамоти отримали заслужений працівник і тренер

На пленарному засіданні Кременчуцької міської ради двоє місцевих тренерів — Роман Радченко та Богдан Гончар — отримали Почесні грамоти виконкому. 

Богдан Гончар — заслужений тренер України, головний тренер Кременчуцької спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу. 

— Нам приходиться робити не онлайн, а тільки наживо. Бокс не виходить онлайн, — сказав Богдан Гончар.

Роман Радченко — заслужений працівник фізкультури та спорту, тренер Кременчуцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард». 

— Школа велоспорту вже багато років в Кременчуці. Були чемпіони світу і паралімпійські чемпіони і багато було спортсменів, які виконували нормативи майстрів спорту міжнародного класу, — розповів Роман Радченко.

Нагадаємо, у Кременчуці планують створити спортивні шкільні ліги.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: велоспорт бокс сесія нагородження
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