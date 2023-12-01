У Кременчуці тренери з боксу і велоспорту отримали відзнаки від міста

На пленарному засіданні Кременчуцької міської ради двоє місцевих тренерів — Роман Радченко та Богдан Гончар — отримали Почесні грамоти виконкому.
Богдан Гончар — заслужений тренер України, головний тренер Кременчуцької спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу.
Роман Радченко — заслужений працівник фізкультури та спорту, тренер Кременчуцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард».
Нагадаємо, у Кременчуці планують створити спортивні шкільні ліги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.