Підтримати петицію про присвоєння Героя України (посмертно) військовому з Кременчуччини прохає його сестра

Владиславу Лісовому було б 22 роки. Але 18 квітня 2022 року у результаті артобстрілу по позиціях біля населеного пункту Зелена Долина (Донецької області) він загинув
Сестра бійця Христина розповідає:
У 2020 році Владислав пішов до армії за призовом. Служив у десантно-штурмовій бригаді. У 2021 підписав контракт з військовою частиною та був старшим солдатом, командиром гранатометного відділення 1 десанто-штурмової бригади. Від початку повномасштабного вторгнення, не вагаючись, відправився на передову, говорить сестра. 18 квітня 2022 року у результаті артобстрілу по позиціях, біля населеного пункту Зелена Долина, хлопець загинув.
На початку листопада матері загиблого військового вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня.
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