Школярі Горішніх Плавнів зустрілись з волонтерами

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 81 Партнерський проєкт

У Горішніх Плавнях, у школі № 5 імені Л.І. Бугаєвської відбувся захід «Переплетені долі», присвячений Міжнародному дню волонтера. Під час зустрічі учасники волонтерського осередку «Павучки» розповіли школярам історії з власного досвіду про допомогу захисникам, а діти влаштували для гостей концертну програму. Про зустріч повідомляє видання «Хроніки тижня».

Захід відбувся на початку грудня в актовій залі школи, яка була повністю заповнена школярами, шановних гостей — учасників волонтерського осередку «Павучки» діти привітали гучними оплесками. Педагог-організаторка Наталія Руденко розповіла, що волонтерський осередок «Павучки» другий рік поспіль працює в Палаці культури і творчості. Вона зазначила, що їй «пощастило стати частиною цієї волонтерської родини, кожна учасниця якої унікальна і має свою власну історію, котру варто почути». Наталія Руденко наголосила, що волонтери — це «люди доброї волі й необмеженої сили духу», які об’єдналися і стали силою, що допомагає військовим наближати перемогу.

Учасниці волонтерського осередку «Павучки» плетуть маскувальні сітки для українських військових. Його засновниця Раїса Климчук, яка за багаторічну волонтерську діяльність нагороджена Знаком народної пошани — медаллю «За відвагу», розповіла про створення й діяльність волонтерської організації.

«Волонтери — це люди, які з власної волі, за покликом серця надають допомогу тим, хто її потребує, — наголосила вона. — Моє волонтерство почалося з 2014 року, з початку війни, яка триває до сьогодні. Мої друзі, учасники Революції Гідності, добровільно пішли захищати суверенітет і територіальну цілісність України у 2014 році. Тоді, як відомо, українську армію одягали й озброювали волонтери. Зараз наші Збройні сили дуже змінилися. Але все ж військовослужбовці потребують нашої підтримки».

За словами Раїси Климчук, у 2014 році в місті був створений волонтерський центр «Ситий солдат». Його учасниками були люди, які добровільно згуртувалися, аби готувати «сухі» борщі, супи, каші, цукати для українських захисників. Переважно їх відправляли 8-й Полтавській санітарній бригаді, яка була створена для надання першої

медичної допомоги військовослужбовцям і вивезення з полю бою загиблих воїнів.

«Військовослужбовці цієї санітарної бригади не були оснащені усім необхідним. Тому нам довелося їх і одягати, і годувати, — зазначила Раїса Климчук. — А з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну наші захисники потребували маскувальних сіток. У перші дні келебердянські рибалки дали свої сітки, «трикотажники» — відходи свого виробництва. Спочатку до плетіння сіток долучилися близько 1500 людей. Навіть не вистачало всім місця».

Потім людей стало менше, але до волонтерів приєдналися вимушені переселенці. Зараз у «Павучках» є ВПО із Харкова, Чугуєва, Торецька, інших населених пунктів.

«Усі ми стали однією сім’єю, наші долі переплелися як маскувальна сітка. На сьогодні нам дуже не вистачає рук. А плести треба, запит на них залишається на тому ж високому рівні», — наголосила Раїса Климчук.

Вона закликала учнів та їхніх бабусь долучатися до важливої роботи — плетіння маскувальних сіток для наших захисників.

«Адже допомагаючи військовослужбовцям, ми допомагаємо собі. Приходьте до нас, будь ласка», — підсумувала гостя.

Директорка освітнього закладу Алла Тузікова «від усієї шкільної родини» подякувала волонтерам-«павучкам» за допомогу, яку вони надають захисникам, і запевнила, що прохання не залишиться поза увагою. Вона побажала всім доброго здоров’я, наснаги у реалізації важливих справ для української армії та перемоги. Під час зустрічі діти почули життєві історії від людей з окупованих територій, які знайшли прихисток у нашому місті та стали учасниками волонтерського руху. Своєю чергою школярі подарували гостям старанно підготовлені вокальні виступи.