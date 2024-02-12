В області почало дорожчати пальне

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У понеділок, 12 лютого, на полтавських заправках зростають ціни на бензин та дизельне паливо. Вартість автомобільного газу поки що залишається на рівні минулого тижня. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається з початку грудня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.02.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 53,98 +0,02 +0,037% Бензин А-95 50,75 +0,01 +0,022% Бензин А-92 47,88 +0,02 +0,035% Дизельне пальне 50,81 +0,01 +0,022% Газ автомобільний 26,66 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.02.2024 р.