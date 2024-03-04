На Полтавщині службова особа сільської ради переплачувала на закупівлі укриттів — прокуратура

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Підробила документи про фактичну наявність у навчальних закладах 2 укриттів, що стало підставою для перерахування ФОП коштів за одне укриття

На Полтавщині службова особа сільської ради переплачувала на закупівлі укриттів. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році жінка, не маючи відповідних повноважень, одноосібно, попри рішення сесії сільської ради щодо кількості придбання наземних модульних укриттів зменшила їх кількість із 3 до 2.

Також, маючи можливість укласти договір за найбільш економічно вигідною ціною з товариством-виробником, вона уклала договір та придбала укриття за завищеною вартістю у фізичної особи-підприємця, який купив укриття у цього ж виробника. Так, Мачухівська територіальна громада зазнала збитків на понад 600 тисяч гривень.

Надалі, порушивши умови договору, жінка підробила документи про фактичну наявність у навчальних закладах 2 укриттів, що стало підставою для перерахування ФОП коштів за одне укриття. Оплату за друге укриття не встигли здійснити, оскільки правоохоронці вилучили документи, чим запобігли заподіянню територіальній громаді збитків ще на понад 600 тисяч гривень.

Наразі жінку підозрюють у зловживанні службовим становищем, закінченому замаху на зловживання службовим становищем, службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Нагадаємо, що робоча група «Прозорість і підзвітність» вже кілька разів порушувала закупівлю модульних укриттів у цій громаді.