Днями у Кременчуці водій автомобіля вчинив ДТП та втік, але патрульні його знайшли

Днями у Кременчуці, на проспекті Свободи водій автомобіля вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
До поліції звернулася жінка та повідомила, що вона залишила свою Toyota Corolla біля магазину, а повернувшись, побачила пошкодження лакофарбового покриття на автомобілі.
Винуватцем ДТП виявився 62-річний містянин. Поліціянти притягнули його до відповідальності за:
Нагадаємо, у січні на вулиці Республіканській у Кременчуці 28-річний водій автомобіля Toyota Land Cruiser наїхав на 29-річного пішохода.
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