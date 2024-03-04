Днями у Кременчуці водій автомобіля вчинив ДТП та втік, але патрульні його знайшли

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 212

Днями у Кременчуці, на проспекті Свободи водій автомобіля вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

До поліції звернулася жінка та повідомила, що вона залишила свою Toyota Corolla біля магазину, а повернувшись, побачила пошкодження лакофарбового покриття на автомобілі.

Винуватцем ДТП виявився 62-річний містянин. Поліціянти притягнули його до відповідальності за:

ч.1 ст.126 (відсутність поліса обов’язкового страхування власників транспортних засобів);

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у січні на вулиці Республіканській у Кременчуці 28-річний водій автомобіля Toyota Land Cruiser наїхав на 29-річного пішохода.