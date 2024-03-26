Пальне на заправках Полтавщини продовжує дорожчати

У вівторок, 26 березня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Вартість бензину та дизпалива продовжує поступово збільшуватися, ціна ж на автогаз поки змінювалася. За рейтингом фахівців, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із середини лютого, а газ почав зростати в ціні наприкінці минулого місяця.
Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.
За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.
Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
56,71
|+0,15
|+0,262%
|
Бензин А-95
|
53,45
|+0,06
|+0,117%
|
Бензин А-92
|
50,53
|
+0,05
|
+0,099%
|
Дизельне пальне
|
54,29
|+0,06
|+0,102%
|
Газ автомобільний
|
28,08
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
55,99
|
53,99
|
50,99
|
53,99
|
27,69
|
Marshal
|
|
50,90
|
48,90
|
50,90
|
26,50
|
SOCAR
|
59,99
|
|
|
58,99
|
29,49
|
WOG
|
58,99
|
56,99
|
|
56,99
|
29,48
|
Авіас
|
52,39
|
51,89
|
49,89
|
52,89
|
27,54
|
Автотранс
|
53,98
|
52,98
|
53,98
|
27,68
|
БРСМ-Нафта
|
50,99
|
|
50,99
|
27,49
|
ОККО
|
58,99
|
56,99
|
|
56,99
|
29,49
|
Укрнафта
|
53,90
|
51,90
|
49,90
|
52,90
|
27,40
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