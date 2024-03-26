У Кременчуці замовляють встановлення бордюрів ще на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 297 Коментарів: 1

Встановити бортові камені мають до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» втретє за останній місяць оголосило тендер на встановлення бордюрів. Очікувана вартість договору складає 589 тисяч гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 26 березня.

Встановити бордюри за оголошеним тендером мають до кінця 2024 року.

Зазначимо, що з переможницею закупівлі на понад 1 млн грн, підприємицею Семихат Інною Вікторівною підприємство вже має намір укласти договір станом на 26 березня. До цього ФОП мала надати перелік необхідних документів для усунення неточностей — зокрема підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. За рішенням комунального підприємства, наразі пропозиція учасниці Семихат повністю відповідає вимогам тендерної документації.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери на заміну та встановлення бортового каменю. Загальна вартість договорів складає 1 млн 617 тис. гривень. Жителі Кременчука створили петицію, у якій просять скасувати закупівлі. Відповідне звернення з’явилось на сайті електронних петицій Кременчука 25 березня.