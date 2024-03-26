Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці замовляють встановлення бордюрів ще на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 297 Коментарів: 1

Встановити бортові камені мають до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» втретє за останній місяць оголосило тендер на встановлення бордюрів. Очікувана вартість договору складає 589 тисяч гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 26 березня.

Встановити бордюри за оголошеним тендером мають до кінця 2024 року.

Зазначимо, що з переможницею закупівлі на понад 1 млн грн, підприємицею Семихат Інною Вікторівною підприємство вже має намір укласти договір станом на 26 березня. До цього ФОП мала надати перелік необхідних документів для усунення неточностей — зокрема підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. За рішенням комунального підприємства, наразі пропозиція учасниці Семихат повністю відповідає вимогам тендерної документації.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери на заміну та встановлення бортового каменю. Загальна вартість договорів складає 1 млн 617 тис. гривень. Жителі Кременчука створили петицію, у якій просять скасувати закупівлі. Відповідне звернення з’явилось на сайті електронних петицій Кременчука 25 березня.

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: бордюр Prozorro
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

870
Andron777:
Сьогодні, 19:10

Як кажуть куй жєлєзо нє отходя от каси. Тут фіолетовим якраз тільки пруха пашла, а ви з якоюсь петицією... blush


5 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх