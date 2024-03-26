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«У 2024-2025 роках плануємо закінчити переселення села Єристівка»: Тарас Зінченко

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 422

  

У селі Єристівка Пришибської громади лишилося дев’ять домогосподарств

Про це стало відомо учора, 25 березня, в рамках престуру на підприємство Ferrexpo. За словами виконувача обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК Тараса Зінченка, нині у селі Єристівка залишилося 9 домогосподарств, з них лише у 4 проживають люди.

 

— Мешканці двох домогосподарств зараз знаходяться на території Росії. З рештою людей працюємо, плануємо у 2024-2025 роках закінчити переселення села Єрестівка, — розповів Тарас Зінченко.

Нагадаємо, раніше мешканці селі Єристівка вимагають від депутатів Кременчуцької районної ради, щоб ті визнали село, що перебуває у зоні екологічного лиха. Також, у 2016 році близько 10 мешканців села Єристівка виступили на сесії Кременчуцької районної ради. Люди вимагали негайного переселення та компенсації, через будівництво Біланівського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). 

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук Полтавщина ГЗК
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