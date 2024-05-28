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Кременчук втратить одну професійну футбольну команду «Кремінь»

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 349

Клуб залишили вісім гравців, включаючи капітана Ореста Панчишина

Футбольний клуб «Кремінь» покинули капітан команди Орест Панчишин, Давронбек Азізов, Данило Сидоренко, Артем Товкач, Андрій Савицький, Андрій Глоба, Сімон Галоян, а також орендований у «Вереса» воротар Арсеній Коркодим. Про це повідомляє видання Sport.ua з посиланням на власні джерела. 

Оскільки, згідно з Регламентом, в одній лізі не мають право змагатися дві команди з одного футбольного клубу, то «Кремінь-2» припиняє виступи в другому дивізіоні. Кращі з резервістів й поповнять лави «Кременя» замість тих гравців, які вирішили працевлаштуватися в інших клубах.

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Автор: Телеграф
Теги: футбол Кремінь
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