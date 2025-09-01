Сухопутні війська ЗСУ: 91% повідомлень про порушення в роботі ТЦК виявилися фейками або маніпуляціями

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 63

Лише 20 інцидентів, або 9% зі всіх зареєстрованих, мали під собою реальні підстави та були перевірені

Командування Сухопутних військ публічно звітувало перед суспільством про роботу, а також відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення.

Йдеться про 198 повідомлень із 218 (91%), які у серпні поширювалися у соцмережах та ЗМІ та в яких розповідалося про нібито порушення закону з боку військовослужбовців та працівників ТЦК. Однак за даними Сухопутних військ більшість таких випадків були перекручені або вигадані з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.

Лише 20 випадків, або 9%, підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

2 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

16 службових розслідувань тривають.

— Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані, - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, учора ми писали, що протягом серпня в Полтавській області було виявлено 8 інцидентів з участю військовослужбовців ТЦК та СП. За результатами перевірки з’ясувалося, що 88% цих випадків мають маніпулятивний характер. Один з них підтверджений — він стосується порядку передання посмертної нагороди загиблого воїна його матері. Щодо ще одного випадку, який стосується перевірки військово-облікових документів, зараз триває розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У липні на Полтавщині зафіксували 11 аналогічних звернень. З них не підтвердилося 10.