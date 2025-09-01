Сухопутні війська ЗСУ: 91% повідомлень про порушення в роботі ТЦК виявилися фейками або маніпуляціями

Лише 20 інцидентів, або 9% зі всіх зареєстрованих, мали під собою реальні підстави та були перевірені
Командування Сухопутних військ публічно звітувало перед суспільством про роботу, а також відповідальність військовослужбовців та працівників ТЦК та СП за порушення.
Йдеться про 198 повідомлень із 218 (91%), які у серпні поширювалися у соцмережах та ЗМІ та в яких розповідалося про нібито порушення закону з боку військовослужбовців та працівників ТЦК. Однак за даними Сухопутних військ більшість таких випадків були перекручені або вигадані з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.
Лише 20 випадків, або 9%, підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:
Нагадаємо, учора ми писали, що протягом серпня в Полтавській області було виявлено 8 інцидентів з участю військовослужбовців ТЦК та СП. За результатами перевірки з’ясувалося, що 88% цих випадків мають маніпулятивний характер. Один з них підтверджений — він стосується порядку передання посмертної нагороди загиблого воїна його матері. Щодо ще одного випадку, який стосується перевірки військово-облікових документів, зараз триває розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У липні на Полтавщині зафіксували 11 аналогічних звернень. З них не підтвердилося 10.
