Конфлікти за вини військових ТЦК та СП: скільки підтвердилось таких інцидентів на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 430

«Переважно це випадки адміністративних затримань, де чоловіки чинять спротив поліції», — розповіли у ОТЦК та СП

Протягом липня на Полтавщині виявили інформацію про 11 інцидентів, винуватцями яких могли бути військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Десять з них не підтвердились. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП 31 липня.

— Встановлено, що переважна більшість з них (91 відсоток) носять відверто маніпулятивний характер. Переважно це випадки адміністративних затримань, де чоловіки чинять спротив поліції. Але подається це як порушення з боку поліції й ТЦК, а не з боку цивільних громадян, як це є насправді, — йдеться у повідомленні.

Водночас у ТЦК додають, що один підтверджений інцидент стосується двох посадових осіб Миргородського районного ТЦК та СП, яких підозрюють в участі в схемі ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, Служба безпеки України у Полтавській області викрила двох працівників ТЦК та СП, які заробляли на військовозобов’язаних. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків військовозобов’язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

Загалом СБУ і Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед фігурантів — адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов, розповіли у Службі 25 липня.

Додамо, що Кременчуцька прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців, які цьогоріч у травні напали на військовослужбовців Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.