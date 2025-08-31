На Полтавщині перевіряють факт неправомірних дій військовослужбовців ТЦК та СП

У серпні в області зафіксували 8 інцидентів, імовірними учасниками яких є військовослужбовці ТЦК та СП. Більшість із них виявилися маніпуляцями
На Полтавщині триває розслідування щодо можливих неправомірних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У рамках перезавантаження роботи ТЦК та СП командування Сухопутних військ щомісяця оприлюднює дані щодо конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців на Полтавщині.
Протягом серпня в області було виявлено вісім таких інцидентів. За результатами перевірки з’ясувалося, що 88% випадків мають маніпулятивний характер.
У пресслужбі також розповідають про виявлений факт дезінформації та дискредитації військовослужбовців. Зокрема, у соцмережах було опубліковано відео, де нібито військові ТЦК перебували у публічному місці у стані сп’яніння. Перевірка довела: на відео були не військові, а подія відбулася взагалі в іншому місті.
Серед підтверджених випадків у ТЦК називають:
звернення громадянина щодо порядку передання посмертної нагороди загиблого воїна його матері — нагороду передали за планом;
ще один випадок стосується перевірки військово-облікових документів, він зараз перебуває на розслідуванні.
Нагадаємо, минулого місяця на Полтавщині зафіксували 11 аналогічних звернень. Із них не підтвердилося 10.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.