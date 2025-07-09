Новий законопроєкт: за погрозу або насильство щодо військового — до 12 років позбавлення волі

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А за образу честі та гідності військовослужбовця чи його близьких родичів — штраф від 17 до 68 тисяч гривень

Учора в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13384-1 «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за погрозу або насильство щодо військовослужбовця та образу його честі і гідності». Сьогодні на порталі Ради розмістили текст законопроєкту та пояснювальну записку до нього. Його ініціаторами стали 6 народних депутатів на чолі з Сергієм Іонушасом, який очолює парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Тож вірогідність ухвалення цього законопроєкту достатньо висока. Про що у ньому йдеться?

Чому потрібна нова стаття у КК України

Обґрунтовуючи необхідності прийняття нового закону його автори у пояснювальній записці зазначають, що у березні 2022 року Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 435-1 — про кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю. Її помістили у розділу XIX Особливої частини КК України, відповідальність за якою несуть виключно військовослужбовці.

— Слідчо-судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили образу честі і гідності військовослужбовця або погрожували йому, свідчить про те, що на цей час сфера застосування положень ст. 435-1 КК України невиправдано звужена оскільки в більшості випадків суб’єктами, які вчиняють образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, є саме цивільні особи, а не військовослужбовці, — зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Його ініціатори наголошують, що «вказаний злочин посягає на суспільні відносини у сфері обороноздатності», які «забезпечують обороноздатність нашої держави». Вони вказують на інші вади та конструктивні недоліки вказаної норми Кримінального кодексу України, які невиправдано звужують її практичне застосування.

— Недоліком існуючої конструкції норми про кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю є вжиття у множині поняття «близькі родичі» та «члени сім’ї». Вочевидь, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна хоча б одному з-поміж близьких родичів чи членів сім’ї військовослужбовця необхідно вважати кримінально караним діянням, — зазначили автори законопроєкта.

Вони також зазначають, що на відміну від «образи честі і гідності», інше діяння, закріплене як рівнозначне у ч. 1 ст. 435-1 КК України, — «погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна» — безумовно характеризується значно вищим ступенем суспільної небезпечності і відповідно потребує більш суворого покарання.

З урахуванням цього вони пропонують доповнити розділ XV Особливої частини КК України статтею 345-2 «Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності».

Яке покарання пропонують передбачити цією статтею Кримінального кодексу України

У статті 345-2 КК України «Погроза або насильство щодо військовослужбовцю та образа його честі і гідності» міститься 5 пунктів.

За образу честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, а також виготовлення з метою поширення та/або поширення матеріалів, які містять таку образу, передбачено покарання у вигляді одного з таких варіантів:

штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-68 тис. грн);

громадських робіт на строк від 120 до 240 годин виправними роботами;

пробаційним наглядом на строк до 3-х років,

обмеженням волі на строк від 1-го до 3-х років.

У другому пункті статті за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам вбивством, насильством або знищенням майна, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3-х до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

У третьому пункті за умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 3-х до 5 років або позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.

У четвертому пункті статті за умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

А за дії, передбачені частинами другою, третьою або четвертою цієї статті, які вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено посилене покарання — позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

У законопроєкті також зазначено, що «суб’єктом кримінальних правопорушень, визначених цією статтею, не є військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів». Вони за такі діяння несуть відповідальність, як за вчинення військових кримінальних правопорушень згідно з розділом XIX особливої частини КК України.

Командування Сухопутних військ: за перешкоджання роботі ТЦК — до 8 років позбавлення волі





Нагадаємо, у травні ми писали, що Командування Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані усі ТЦК та СП, звернулося до громадян та попередило про відповідальність за перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцям ТЦК.

У зверненні йдеться, що останнім часом у інтернеті значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

— Важливо знати, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз, — пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ наголошують, що у цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом Сил оборони України, будь-яка протидія їхній діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України.

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