Три роки захищав українців на фронті, а тепер чує від них прокльони: розповідь військового з Кременчуцького РТЦК

Після боїв на Донеччині та Курщині, де отримав поранення, старшого сержанта з позивним «Рик» через погіршення стану здоров’я перевели для подальшого проходження служби перевели у Кременчуцький районний ТЦК та СП

Старшому сержанту ЗСУ Юрію з позивним «Рик» було 46 років, коли російська армія почала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Він працював начальником караулу на Кременчуцькій ТЕЦ. Рішення звільнитися з роботи та стати на захист України ухвалив одразу.

Про військового з Кременчука розповіли на сторінці у Facebook Полтавського обласного ТЦК та СП.

— Хлопцям одразу сказав, що піду. З'їздив до Кропивницького забрати дитину, бо місто вже бомбили. Упорядкував справи і 28 лютого пішов у ТЦК з документами, — розповів старший сержант.

Тоді з караулу Кременчуцької ТЕЦ разом із ним мобілізувалися ще троє чоловіків — усі без бойового досвіду, але з великим бажанням захистити Україну та не пустити росіян в рідне місто. Відстоявши довгу чергу до ТЦК, вони записалися в територіальну оборону — тоді активно комплектувалася 116 окрема бригада ТрО ЗСУ. Юрія зарахували до мінометного розрахунку на посаду кулеметника.

«Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну» — солдат з Кременчука, нагороджений «Золотим хрестом»

Навчання та злагодження проходили на Полтавщині — вчилися не лише володіти стрілецькою зброєю, але й бути взаємозамінними у складі підрозділу.

— У нас був командир роти, справжній бойовий офіцер, ще в АТО воював. Він міг навчити будь-кого. Коли він був з нами, кожен із сорока двох бійців міг підійти до міномета і навести його. Хто був водієм, хто електриком, хто кулеметником — але всі знали, що робити, усі хотіли вчитися й усі розуміли, навіщо. І зараз ті хлопці залишаються такими ж вмотивованими, — згадує «Рик» перші місяці військової служби.

Перші бойови виходи — через Сумщину на Донбас

Першим місцем виконання бойових завдань для його підрозділу стала Сумська область — у Білопільській громаді неподалік кордону. Облаштовували позиції, вели спостереження, прикривали напрямок та постійно тренувалися. А на початку 2023 року їх передислокували на Донеччину. Саме там почалися перші бойові виходи.

Повернувся з Угорщини, щоб стати на захист України, та був поранений під Авдіївкою: розповідь рекрутера з Полтавського РТЦК

Майже два роки його підрозділ базувався в Кураховому, а на бойові виходи виїжджали на різні напрямки, відповідно до поставлених задач. У перший свій бойовий виїзд «Рик» відправився в Тоненьке.

— Там уже пішла бойова робота. Спочатку я тягав старий кулемет Дегтярьова, потім сказали, що кулемети нам ніби не потрібні. Мене перевели номером обслуги. Це той, хто допомагає мінометному розрахунку працювати: принести міни, зарядити, — пояснив він.

На озброєнні підрозділу були 60-мм міномети. Чимало досвідчених бійців були старшими за нього, але працювали з цією зброєю з прицільною точністю та витримкою, згадує старший сержант. Людей завжди бракувало, і кожен мав уміти працювати не лише за своєю спеціальністю, а й замінити тих, кого не вистачало. Усі свої бойові завдання мінометні розрахунки намагалися виконувати по максимуму. Позиції постійно змінювали, щоб їх не вцілив ворог.

Юрій згадує, що тоді в них був найкращий колектив: усі добре вмотивовані, відповідальні люди, які стали єдиною командою, де розуміли один одного з пів слова. Для «Рика» військова служба — це думати наперед, берегти людей та вміти своєчасно приймати рішення.

Травма від вибуху по дорозі на бойову позицію

Найбільша небезпека для бійців чаїлася під час заїзду та виїзду на бойову позиції. Для того, щоб відстрілюватися від ворожих дронів, Юрій брав із собою на позицію свою мисливську рушницю. У той день був якраз із нею — сидів у кузові пікапа та стежив, щоб дорогою в них не влучив ворожий дрон.

Солдат роти охорони Полтавського ТЦК розповів, через що довелося пройти йому та його побратимам

Дорога була розбита, від вибуху пікап різко кинуло в глибоку вирву. «Рик» вилетів з кузова та впав на спину травмувавшись. Як виявилося пізніше, отримав зміщений перелом куприка. Наступного дня, пересилюючи біль, ще їздив на бойову роботу, вантажив бойові комплекти.

— Ми тоді навіть трохи «попрацювали». А потім я уперше побачив, що таке, коли працюють FPV по нас. Ховався в норі, яку встиг викопати — як завжди, копав до «першої води». По нашій посадці гатили 4 години. Міномет тоді втратили, але всі залишилися живими, — згадує старший сержант.

Після цих виїздів Юрія відправили у шпиталь — декілька тижнів лікував пошкоджений хребет, а по тому повернувся до бойової роботи.

Через хронічний брак людей «Рика» перевели на посаду водія мінометного розрахунку. Тепер його завданням була не лише робота з мінометом, але й доставка розрахунку на бойові позиції. За потреби, виконував також роботу навідника міномету. Приходилося вдівати окуляри, дивився шкалу, щоб не вдарити по своїм.

Лопата, яка рятує життя

Старший сержант усюди возив з собою ергономічну лопату — нею копав уміло й швидко, адже мав за плечима досвід роботи на будівництві. Копав окопи, облаштовував бліндажі з міцними накатами, підбирав маскувальні сітки, забарвлені під місцевість та пору року, щоб зменшити видимість позицій і озброєння — це не раз рятувало життя йому та побратимам.

— Якось ми зупинилися в гарному горіховому садку. Хлопці повлягалися відпочити, чекали команду на подальші дії. А я дістав лопату, знайшов підходящий кущ і викопав глибоченьку нору. Хлопці тоді наді мною навіть посміювалися — мовляв, маю сили ще робити зайву роботу. А потім по цьому садку ворог почав дубасити, то дехто побіг до мене в цю нору ховатися, — згадує військовий.

Найбільші враження з того періоду у Юрія залишилися не від бойової роботи, а від того, як ворог стирає з землі квітучі українські села. Дорогою на позицію часто проїжджали через село Желанне, яке між собою називали «Бажане».

«На захист України мусить стати кожен чоловік, іншого шляху перемогти окупантів немає», — наголошує солдат Антон Баранцов

Він пам’ятав його ще квітучим, як люди саджали городи, а біля школи квітли каштани. А коли приїхали там пізніше — від села майже нічого не залишилося: школа розбита, хати розвалені, дорога зникла.

— Мене вражали фотографії на стінах у розбомблених хатах. Дивився і розумів: тут люди жили, ростили дітей, няньчили онуків, покоління за поколінням, були щасливі. А потім росіяни зруйнували це в один день… Ротацій у звичному розумінні в нас не було. Повернення між виїздами вважалося «перепочинком», але повноцінного відновлення не мали: поїздки на позиції, виконання завдань, повернення до місця тимчасового розташування, - згадує старший сержант.

Бої на Курщині та контузія

У серпні 2024 року підрозділ передислокували на Сумщину. Базувалися в Юнаківці, а на бойову роботу їздили в російську Ніколаєвку — село за Суджею на Курщині.

Чому військовий з Полтавського ТЦК не може проходити МРТ та коли люди у формі стають «незручними» для цивільних

Як тільки перетинали кордон — на них починалося справжнє полювання. Тому всі переміщення здійснювали вночі. Тепловізорів і ПНБ не використовували, адже такі засоби одразу виявляє ворог. Орієнтувалися по мінімальних габаритах, заклеюючи світло скотчем, щоб було видно тільки край дороги.

Одного дня, у лютому 2025 року, звернули на кукурудзяне поле, де за черговим поворотом на них чекали два ворожих дрона-"ждуна«. Внаслідок їх атаки броньована машина втратила керування, збила електроопору та влетіла в кювет. Отримали контузії, одному з побратимів обличчя і руки посікло склом.

— Встигли вискочити та сховатися. Пощастило, що не сталося вторинної детонації — ми везли боєкомплект, запас пороху, газовий балон. Витягли пораненого, занесли до порожньої хати в найближчому селі. Я повернувся, дістав аптечки, рюкзаки — мали чимось надавати йому допомогу. Разом з побратимом зібрали й винесли все, що могли: закопали боєкомплект, дістали електростанцію, забрали спорядження. Машину лишили — проводка перебита, завести її було неможливо. Зв’язок був поганий, довелося проявити винахідливість: знайшли драбину, вилізли на ялинку, підняли антену рації й передали, що потрібна евакуація. Чекаючи на допомогу, Юрій вдягнув білий маскхалат, взяв рушницю і пішов до дороги чекати на дрони, якщо вони прилетять знищувати ББМ, — згадує Юрій.

Удень приїхала евакуаційна машина — вивезли не лише людей, а і підбиту ББМ. Юрія спершу евакуювали на стабпункт, а далі — в госпіталь. Оперували хребет — знову отримав ушкодження, майже не міг ходити. Лікування розтягнулося на кілька місяців.

До служби у бойовому підрозділі непридатний

Після шпиталю старший сержант пройшов ВЛК. За його висновком повернутися до свого підрозділу він не міг — не дозволяв стан здоров’я. Йому сказаля прямо — шукати небойову посаду, бо в мінометному підрозділі роботи для нього не було. Спершу „Рик“ намагався перевестися в інженерний підрозділ, де його голові були взяти через хороші рекомендації, але командир підрозділу, побачивши висновок ВЛК, сказав чесно: „Дуже хочу тебе взяти, але не можу, пробач“.

»Повістки роздавати найважче — на війні легше«: як „фізик“, який пройшов Бахмут, опинився в ТЦК на Кременчуччині

Зрештою, Юрій знайшов посаду в Кременчуцькому районному ТЦК та СП. Зараз заступає в наряди у складі взводу охорони. Доводилося також виконувати завдання у складі груп оповіщення — підміняв водія.

Проклинають ті, кого він на фронті захищав три роки

Старший сержант зізнається, що служба в ТЦК виявилася психологічно складною: під час виїздів на оповіщення доводилося стикатися з агресією або образами від цивільних. Для нього це болюче, бо він прийшов з фронту, воював три роки, а тепер його службу знецінюють ті, кого він захищав.

Вийшов з окупації, щоб стати на захист України та звільнити від росіян своє рідне місто

— Я багато через що пройшов на фронті, не відмовлявся, не тікав, не шукав обхідних шляхів. А тепер чую на свою адресу прокльони від людей, яких захищав ціною свого здоров’я. Це важко прийняти, — зазначає „Рик“.

Одного разу Юрій чергував на ВЛК та надивився, як рідні чоловіків, які проходять комісію, ладні вбити військових, лиш би не пустити своїх родичів до лав ЗСУ. Тоді дехто з них бажав йому смерті, ображали, намагалися плюнути через паркан. Кричали, щоб спершу сам пішов воювати, а їх чоловікам і синам дав спокій, бо вони не для війни, мовляв, народжені.

— Я не сперечався з ними, нічого не пояснював — хіба їм цікаво, де я був і чому тепер переведений до ТЦК? У мої слова все одно б не повірили. Вони на емоціях — таким пояснювати нема сенсу, чому Збройним Силам зараз дуже потрібна допомога тих, хто чотири роки спокійно собі жив у тилу. Вони не бачать мотивації захищатися — серед іншого, саме тому, що ми весь цей час добре робили і робимо свою роботу. Я в 2022-му пішов, бо на нас напали, я захищав свою сім’ю, рідне місто та Україну. Я пішов, бо не хочу, щоб моя дитина жила в злиднях і страху. А хочу, щоб у нас була нормальна країна. Якою вона й була, поки росія не почала нас фізично знищувати. Якщо не втримаємо Україну зараз — повернуться репресії і Голодомор, як було вже сто років тому. А ті, хто бігає від мобілізації нині, змушений буде піти воювати все одно, тільки під іншим прапором. І нас уже не буде, щоб їх захистити, — підсумував свою розповідь старший сержант.

За матеріалами групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП.

