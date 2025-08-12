Президент Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій для студентів у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наступного року уряд може збільшити стипендії для всіх студентів. Про це він повідомив 12 серпня під час пресконференції в рамках Українського молодіжного форуму-2025.
Він наголосив, що розраховує на передбачення необхідного ресурсу у бюджеті.
Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів, — додав президент.
Нагадаємо, у Кременчуці кращі учні та студенти отримують стипендії від міського голови: студенти закладів вищої освіти отримують по 2000 гривень, а учні училищ — по 1300 гривень.
