Президент Зеленський анонсував можливе підвищення стипендій для студентів у 2026 році

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 87

Уже цього року держава планує посилити підтримку тих, хто має високі результати в навчанні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наступного року уряд може збільшити стипендії для всіх студентів. Про це він повідомив 12 серпня під час пресконференції в рамках Українського молодіжного форуму-2025.

«Ми домовились з Прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що розраховує на передбачення необхідного ресурсу у бюджеті.

Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів, — додав президент.

Нагадаємо, у Кременчуці кращі учні та студенти отримують стипендії від міського голови: студенти закладів вищої освіти отримують по 2000 гривень, а учні училищ — по 1300 гривень.