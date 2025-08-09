Міськрада продовжує виплату стипендій обдарованим учням і студентам Кременчука: хто отримає і скільки

У Кременчуці продовжують виплачувати стипеднії міської ради кращим учням та студентам міста. Про рішення виплат таких стипенлій у другому півріччі 2025 року стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради.
Із вересня 2025 року до січня 2026-го щомісячні стипендії отримуватимуть:
26 студентів закладів вищої освіти — по 2 000 грн;
8 учнів професійно-технічних закладів — по 1 300 грн.
Стипендії призначають за успіхи в навчанні та науці, а також за активність у громадському житті навчального закладу і міста. Їх фінансуватимуть із міського бюджету.
