У першому півріччі нового року кращі учні та студенти отримуватимуть стипендії від міського голови

Кількість стипендіатів традиційна: 26 студентів вищих навчальних закладів та 8 учнів закладів профтехосвіти
У першому півріччі 2025 року кращі студенти закладів вищої освіти та учні закладів профтехосвіти отримуватимуть стипендії міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 6 лютого.
Кількість стипендіатів лишилася незмінною — 34. З них 26 — студенти вишів та 8 — учні училищ. Не змінилася і сума стипендії — 2000 гривень для студентів та 1300 для учнів.
Стипендії виплачуються за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста.
Нагадаємо, під час вручення сертифікатів на стипендії у жовтні минулого року молодь розповідала, на що витратить отримані кошти.
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