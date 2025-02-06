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У першому півріччі нового року кращі учні та студенти отримуватимуть стипендії від міського голови

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 107

 

Кількість стипендіатів традиційна: 26 студентів вищих навчальних закладів та 8 учнів закладів профтехосвіти

У першому півріччі 2025 року кращі студенти закладів вищої освіти та учні закладів профтехосвіти отримуватимуть стипендії міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 6 лютого.

Кількість стипендіатів лишилася незмінною — 34. З них 26 — студенти вишів та 8 — учні училищ. Не змінилася і сума стипендії — 2000 гривень для студентів та 1300 для учнів.

Стипендії виплачуються за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста.

Нагадаємо, під час вручення сертифікатів на стипендії у жовтні минулого року молодь розповідала, на що витратить отримані кошти.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: pon.org.ua
Теги: Кременчук стипендії стипендія міськради студенти учні
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