У першому півріччі нового року кращі учні та студенти отримуватимуть стипендії від міського голови

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 107

У першому півріччі 2025 року кращі студенти закладів вищої освіти та учні закладів профтехосвіти отримуватимуть стипендії міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 6 лютого.

Кількість стипендіатів лишилася незмінною — 34. З них 26 — студенти вишів та 8 — учні училищ. Не змінилася і сума стипендії — 2000 гривень для студентів та 1300 для учнів.

Стипендії виплачуються за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста.

Нагадаємо, під час вручення сертифікатів на стипендії у жовтні минулого року молодь розповідала, на що витратить отримані кошти.