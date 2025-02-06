Державний борг України за три роки повномасштабної війни збільшився з 98 до 166 млрд доларів, але став дешевшим

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Державний та гарантований державою борг України з 2022 року збільшив строковість у 2 рази й став дешевшим у 1,5 раза

Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд, а саме:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,05 трлн грн, або $120,1 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн, або $46 млрд.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України. За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

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Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на $20,7 млрд, або у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн, в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2024 році стало фінансування від ЄС. Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилася на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежі з обслуговування за якими будуть компенсуватися країнами Європейського Союзу.

За три роки повномасштабної російсько-української війни державний борг та гарантований державою борг зріс з $97,96 млрд станом на 31.12.2021 року до $166,1 млрд станом на 31.12.2024 року

Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується протягом декількох останніх років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася у 2 рази — з 6,27 до 12,26 років.

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частки складають:

в євро — 33%,

в доларах США — 27%,

в гривні — 25%,

СПЗ — 11%,

в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 4%.

З детальною інформацією щодо стану державного та гарантованого державою боргу України можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням

Державний борг України з початку повномасштабного російського вторгнення збільшився удвічі

Нагадаємо, у вересні минулого року ми писали, що за 2,5 роки повномасштабної війни державний борг України збільшився у гривнях у 2,3 раза, а у валютному еквіваленті — на 66%. Він зріс на 3 644 млрд грн, а якщо перевести державний борг у валютний еквівалент, то на $62 млрд.