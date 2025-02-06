Державний борг України за три роки повномасштабної війни збільшився з 98 до 166 млрд доларів, але став дешевшим

Державний та гарантований державою борг України з 2022 року збільшив строковість у 2 рази й став дешевшим у 1,5 раза
Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд, а саме:
Про це повідомляє Міністерство фінансів України. За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.
Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону
Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на $20,7 млрд, або у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн, в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2024 році стало фінансування від ЄС. Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами від ЄС збільшилася на 600,5 млрд грн ($11,1 млрд), платежі з обслуговування за якими будуть компенсуватися країнами Європейського Союзу.
За три роки повномасштабної російсько-української війни державний борг та гарантований державою борг зріс з $97,96 млрд станом на 31.12.2021 року до $166,1 млрд станом на 31.12.2024 року
Тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується протягом декількох останніх років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза — з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася у 2 рази — з 6,27 до 12,26 років.
Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів
В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частки складають:
З детальною інформацією щодо стану державного та гарантованого державою боргу України можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням
Державний борг України з початку повномасштабного російського вторгнення збільшився удвічі
Нагадаємо, у вересні минулого року ми писали, що за 2,5 роки повномасштабної війни державний борг України збільшився у гривнях у 2,3 раза, а у валютному еквіваленті — на 66%. Він зріс на 3 644 млрд грн, а якщо перевести державний борг у валютний еквівалент, то на $62 млрд.
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