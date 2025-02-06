Водоканал міста Горішні Плавні отримав нову техніку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 66 Новини компаній

Для потреб КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» придбано екскаватор-навантажувач JCB 4CX. Робочі характеристики цієї універсальної машини дозволяють задіяти її для складної і трудомісткої роботи

Нещодавно для КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ) було придбано екскаватор-навантажувач JCB 4CX (Великобританія). Під час виїзної наради на підприємстві 29 січня міський голова Дмитро Биков і його заступник Олександр Чуприна оглянули нову спецтехніку.

Як повідомив очільник громади, придбаний екскаватор-навантажувач обладнаний переднім фронтальним ковшем об’ємом 1,3 м³ та задньою зворотною лопатою ємністю 0,25 м³, чотирициліндровим дизельним двигуном, напівавтоматичною коробкою передач.

«Ця машина має всі сучасні технічні характеристики, необхідні для виконання різних завдань. Передусім для здійснення земляних робіт при ліквідації аварій, виконанні ремонтно-профілактичних робіт на відповідних ділянках трубопроводів на території міста, водопідйомів №1, №2 та №3, каналізаційно-очисних споруд», — зазначив Дмитро Биков.

Вартість екскаватора-навантажувача становить 4,5 млн грн. Кошти на його придбання спрямували з бюджету громади. КП «ВУВКГ» провело конкурсні торги, переможцем яких став представник компанії-виробника JCB.

«Я задоволений таким придбанням. Адже це дуже надійна в експлуатації техніка. За останні десять років для комунальних підприємств міста придбано вже шість таких екскаваторів-навантажувачів», — наголосив очільник громади.

Головний інженер КП «ВУВКГ» Владислав Парасоцький зазначив, що силами міського водоканалу виконується значний обсяг земляних робіт.

«На нашому підприємстві є дві такі машини, які експлуатуються вісім та десять років відповідно. Для більш ефективного виконання земляних робіт у найкоротші терміни для нас придбали новий екскаватор-навантажувач, — розповів Владислав Парасоцький. — Нова машина відрізняється значно більшою функціональністю за низку аналогів. Характеристики нового екскаватора дають можливість використовувати для роботи широкий перелік обладнання. Зокрема, він може бути обладнаний гідравлічним молотом, який використовується для розкриття асфальтобетонного покриття, навісною фрезою».

Як уточнив головний інженер КП «ВУВКГ», більшість земляних робіт, які виконуються на підприємстві, пов’язані з прокладанням магістральних мереж водопостачання, каналізації на глибині понад 4 м.

«Довжина стріли заднього ковша нового екскаватора-навантажувача сягає 5 м. Це дозволить нам виконувати аварійні роботи з відновлення водопостачання і водовідведення за більш короткий термін. Це значно комфортніша і безпечніша техніка в експлуатації», — підсумував Владислав Парасоцький.

Досвідчений машиніст екскаватора-навантажувача Олег Боцула зазначив, що це «дуже комфортна, універсальна машина».

«Головне — своєчасно виконувати техогляд. Я працюю на екскаваторі-навантажувачі моделі 3CX із 2015 року, але цей — значно потужніший. На ньому дуже зручно працювати, вантажопідйомність більша — 2 тонни. Тож я дуже задоволений такою технікою», — підкреслив працівник.