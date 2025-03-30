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«Не знаємо, де він знаходиться. Надіємося, що в полоні». У Кременчуці провели акцію «Не мовчи, полон вбиває»

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 17

Жителів громади просять не забувати про військовослужбовців, які нині перебувають у російській неволі, а також про безвісти зниклих на фронті та загиблих під час оборони України

30 березня у Кременчуці відбулась традиційна акція на підтримку українських полонених «Не мовчи, полон вбиває». Її учасники закликали жителів громади не забувати про військовослужбовців, які нині перебувають у російській неволі, а також про безвісти зниклих на фронті та загиблих під час оборони України. 

У Маргарити Єременко син офіційно визнаний безвісти зниклим у місті Торецьк Донецької області. Водночас його командир стверджує, що чоловік — загинув, але тіло воїна не можуть евакуювати. 

Про те, що її син зник жінка дізналась 10 листопада 2024 року. У цей час військовий мав би бути дома на ротації. Останнє повідомлення від нього було вночі: «Я вас дуже люблю» — «і все, далі зв’язок зник», каже Маргарита. 

 

— Я підтримую акції, я їжу до командування. Ми були у Львові, зараз я поїду до Києва, бо нам не кажуть, як саме це сталося, нам кажуть, що загинув і не при тих обставинах, що ми знаємо, вони не збігаються, — розповідає жінка.

Маргарита створила петицію на сайті міської ради про «Вшанування пам’яті загиблих військових та цивільних від агресії рф» і просить людей підтримати її. 

— Прошу кожного дня через гучномовці повідомляти у 9-00 по всьому місту про хвилину мовчання для вшанування пам’яти загиблих військових та цивільних від агресії рф з зупинкой руху транспорту та містян, — йдеться у зверненні. 

Звільнений з російського полону кременчуцький військовослужбовець Тарас Коваль також прийшов на акцію. Чоловік каже, що подібні ініціативи важливі, аби «не забували супертовариші, які в білих будинках сидять, і щось хоч намагалися зробити».

У російський полон воїн потрапив у жовтні 2022 року під Херсоном. 

 

— Там (у полоні — ред.) дуже сильно знущаються, там відбувається все що завгодно. Там і шокери використовували, є купа хвороб, їх по-любому треба звільняти, — каже Тарас. 

Військовий додає, що до під час перебування у колонії, його і інших полонених двічі відвідувала міжнародний гуманітарний рух «Червоний Хрест», але «толку від них ніякого не було». 

Росіяни тримали Тараса в колоніях у Севастополі, Генічеську, у Новій Каховці, а потім у російському місті Камишин, Волгоградська область. Найгірші умови були в РФ, каже боєць. 

Розташування міста Камишин, РФ. Фото: google maps

Про звільнення з полону чоловік дізнався, «коли нас другий раз пересадили в автозаки, коли вийшов полкан і сказав, що не повертайтесь назад, буде ще гірше». Тарас Коваль повернувся до України у червні 2024 року. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з мамою військовослужбовця Іриною Дубовик, яка чекала свого сина з полону впродовж 20 місяців. 

Кременчужанка Тетяна чекає свого чоловіка з війни. На сьогодні він вважається безвісти зниклим. На акції жінка була разом з сином. Востаннє Тетяна спілкувалась з військовим 7 червня 2023 року. Через 5 днів їй повідомили, що чоловік зник безвісти. 

 

— Ніякої інформації нам не дають ні координаційні штаби, ні Червоний хрест. Ми не знаємо, де він знаходиться. Надіємося, що в полоні, — каже Тетяна.


Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: військовополонені
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