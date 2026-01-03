Висновки ВЛК автоматично передаватимуться в «Оберіг» і відображатимуться у «Резерв+»

Висновки військово-лікарських комісій тепер автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг», а інформація про придатність до служби з’явиться у застосунку «Резерв+»

В Україні висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) відтепер автоматично передаватимуть до державного реєстру «Оберіг». Крім того, дані про придатність або непридатність до військової служби, а також дату проходження медогляду відображатимуться у застосунку «Резерв+».

Про це повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко в ефірі «Першого».

За його словами, перехід до цифрових сервісів є логічним кроком в умовах війни та загальнодержавної цифровізації.

— Рішення ВЛК тепер ухвалюють із використанням електронних підписів. Це дозволяє зафіксувати час, забезпечити прозорість і повністю відстежувати дії всіх учасників процесу — від лікаря до голови комісії, — пояснив Мірошниченко.

За його словами, цифровий формат зменшує ризики зловживань і переводить процедуру військово-лікарської експертизи у контрольоване та зрозуміле середовище.

Водночас паперові документи повністю не зникнуть. Їх використовуватимуть насамперед для історичних медичних даних, додав посадовець.

