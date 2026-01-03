ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Висновки ВЛК автоматично передаватимуться в «Оберіг» і відображатимуться у «Резерв+»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 106

 Висновки військово-лікарських комісій тепер автоматично надходитимуть до реєстру «Оберіг», а інформація про придатність до служби з’явиться у застосунку «Резерв+»

В Україні висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) відтепер автоматично передаватимуть до державного реєстру «Оберіг». Крім того, дані про придатність або непридатність до військової служби, а також дату проходження медогляду відображатимуться у застосунку «Резерв+».

Про це повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко в ефірі «Першого».

За його словами, перехід до цифрових сервісів є логічним кроком в умовах війни та загальнодержавної цифровізації.

— Рішення ВЛК тепер ухвалюють із використанням електронних підписів. Це дозволяє зафіксувати час, забезпечити прозорість і повністю відстежувати дії всіх учасників процесу — від лікаря до голови комісії, — пояснив Мірошниченко.

За його словами, цифровий формат зменшує ризики зловживань і переводить процедуру військово-лікарської експертизи у контрольоване та зрозуміле середовище.

Водночас паперові документи повністю не зникнуть. Їх використовуватимуть насамперед для історичних медичних даних, додав посадовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через «Резерв+».

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Резерв+ оберіг ВЛК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх