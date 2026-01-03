У чотирьох вишах Полтавщини запровадять «нульовий курс» для підготовки до НМТ: один з них — у Кременчуці (уточнено)

В Україні у 45 закладах вищої освіти запровадять так званий «нульовий курс» — підготовче навчання для вступників, які готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Відповідний перелік вишів затвердили наказом міністра освіти і науки Оксена Лісового, повідомили в МОН.

На Полтавщині «нульовий курс» відкриють у трьох закладах вищої освіти:

Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка

Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Полтавському державному аграрному університеті

Кременчуцькфй гуманітарно-технологічнфй академії.

Навчання проходитиме на підготовчому відділенні «Відкритий шлях до вищої освіти».

Підготовка триватиме від трьох до шести місяців. За цей час абітурієнтів навчатимуть:

української мови,

математики,

історії України,

а також одного предмета на вибір.

Кожен предмет передбачає 90 годин навчання. Заняття проходитимуть очно та дистанційно.

Державну підтримку під час так званого «зимового вступу» зможуть отримати:

люди, які протягом року виїхали з тимчасово окупованих територій і не встигли вступити;

військовослужбовці (за згодою командування);

ветерани.

Якщо вступник після завершення «нульового курсу» вирішить продовжити навчання в тому ж університеті, він зможе отримати до 15 додаткових балів під час вступу.

Інформацію про початок набору та умови участі виші публікуватимуть на своїх офіційних сайтах.

Підготовче відділення «Відкритий шлях до вищої освіти», на якому проходитиме «нульовий курс» навчання, відкриють у:

Сумському національному аграрному університеті;

Національному університеті біоресурсів і природокористування України;

Чорноморському національному університеті імені Петра Могили;

Національному університеті «Львівській політехніці»;

Національному університеті водного господарства та природокористування;

Харківському національному університеті радіоелектроніки;

Українському державному університеті науки і технологій;

Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова;

Волинському національному університеті імені Лесі Українки;

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

Національному технічному університеті України Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського;

Одеському національному технологічному університеті;

Національному лісотехнічному університеті України;

Західноукраїнському національному університеті;

Національному університеті «Запорізькій політехніці»;

Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;

Державному вищому начальному закладі «Донецькому національному технічному університеті»;

Центральноукраїнському національному технічному університеті;

Вінницькому національному технічному університеті;

Херсонському державному університеті;

Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця;

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна;

Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

Національному технічному університеті «Харківському політехнічному інституті»;

Державному торговельно-економічному університеті;

Державному некомерційному підприємстві «Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Національному університеті «Чернігівському колегіумі імені Т. Г. Шевченка»;

Національному університеті «Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка"l

Поліському національному університеті;

Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського;

Державному вищому навчальному закладі «Приазовському державному технічному університеті»;

Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка;

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля;

Черкаському державному технологічному університеті;

Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

Запорізькому національному університеті;

Маріупольському державному університеті;

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті;

Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;

Полтавському державному аграрному університеті;

Одеському національному університеті імені I. I. Мечникова.

Нагадаємо, що торік Полтавщина увійшла у трійку областей, випускники яких складали НМТ виключно в укриттях.