Вистава від MODERN THEATR «Гуляща»

Сьогодні, 12:24

Вона найбажаніша жінка, мрія кожного чоловіка, яка дурманить та забирає здоровий глузд. Її магічна краса притягує не лише чоловіків, але і нестримну заздрість жінок.

Людська жоростокість і заздрість не знає меж. І бідний той, хто опиниться на дорозі у натовпу.

Де?

Кременчук, МПК

Коли?

22 січня (четверт) 2026, 18:00

Вартість квитків від 250 до 500 грн

Квитки можна придбати в касі або на сайті онлайн