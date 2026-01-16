Вистава від MODERN THEATR «Гуляща»

Театр, який не залишає байдужим! Черговий шедевр від метра світової режисури Дмитра Рачковського - «Гуляща».
Вона найбажаніша жінка, мрія кожного чоловіка, яка дурманить та забирає здоровий глузд. Її магічна краса притягує не лише чоловіків, але і нестримну заздрість жінок.
Людська жоростокість і заздрість не знає меж. І бідний той, хто опиниться на дорозі у натовпу.
Де?
Кременчук, МПК
Коли?
22 січня (четверт) 2026, 18:00
Вартість квитків від 250 до 500 грн
Квитки можна придбати в касі або на сайті онлайн
