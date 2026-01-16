Мав шість бойових штурмів: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Маратом Нуделем

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 321

Бойовий шлях захисник розпочав ще у 2022 році та за період служби мав кілька нагород

Сьогодні, 16 січня, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука в останню путь провели військовослужбовця Марата Нуделя. Народився захисник 20 вересня 1987 року у Кременчуці, навчався у кременчуцькій гімназії № 7, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 29. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі та на Кременчуцькому заводі дорожніх машин.

Провести в останню путь військовослужбовця зібралися його рідні та друзі, знайомі, колишні колеги та побратими. Усі, хто знали Марата, прийшли подякувати йому за службу та попрощатися востаннє.

Владислав служив із Маратом останні кілька місяців. Говорить, за цей час встигли здружитися.

— Він був дуже доброю та порядною людиною. Відповідальний в усьому. Навіть складно повірити, що таке сталося, що його не стало, — ділиться військовий.

Службу Марат розпочав у морській піхоті, а нещодавно був переведений у підрозділ забезпечення, розповідає його командир з позивним «Граф».

— Це був дуже хороший хлопець. У нього нагороди є, «Золотий хрест» за відвагу. У нього було шість штурмів. А вийти із бойового штурму — це просто якесь чудо. Після цих подій його і перевели до нас, — ділиться військовий.

За словами «Графа», Марат зарекомендував себе як дуже відповідальний військовий, його хотіли навіть подавати на підвищення звання до сержанта.

— У нього дитина малолітня, то він постійно відпрошувався, казав «можна я з дитиною трохи побуду». То ми, звісно, йшли на зустріч, відпускали, щоб він із дитиною більше часу проводив. Ми втрачаємо найкращих. Марат був молодим, перспективним — йому б іще жити й жити. Але доля так склалася, — додає «Граф».

На службу у лавах Збройних сил України Марат став у квітні 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Мав звання старшого солдата, служив на посаді такелажника такелажного відділення такелажного взводу роти матеріального забезпечення. Помер 11 січня 2026 року у Кременчуці від хвороби серця, — повідомляє «Лиман».

У військовослужбовця лишилися мати та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Марата Нуделя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.