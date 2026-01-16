ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Мав шість бойових штурмів: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Маратом Нуделем

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 321

 

Бойовий шлях захисник розпочав ще у 2022 році та за період служби мав кілька нагород

Сьогодні, 16 січня, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука в останню путь провели військовослужбовця Марата Нуделя. Народився захисник 20 вересня 1987 року у Кременчуці, навчався у кременчуцькій гімназії № 7, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 29. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі та на Кременчуцькому заводі дорожніх машин.

 

Провести в останню путь військовослужбовця зібралися його рідні та друзі, знайомі, колишні колеги та побратими. Усі, хто знали Марата, прийшли подякувати йому за службу та попрощатися востаннє.

Владислав служив із Маратом останні кілька місяців. Говорить, за цей час встигли здружитися.

 

— Він був дуже доброю та порядною людиною. Відповідальний в усьому. Навіть складно повірити, що таке сталося, що його не стало, — ділиться військовий.

Службу Марат розпочав у морській піхоті, а нещодавно був переведений у підрозділ забезпечення, розповідає його командир з позивним «Граф».

 

— Це був дуже хороший хлопець. У нього нагороди є, «Золотий хрест» за відвагу. У нього було шість штурмів. А вийти із бойового штурму — це просто якесь чудо. Після цих подій його і перевели до нас, — ділиться військовий.

За словами «Графа», Марат зарекомендував себе як дуже відповідальний військовий, його хотіли навіть подавати на підвищення звання до сержанта.

 

— У нього дитина малолітня, то він постійно відпрошувався, казав «можна я з дитиною трохи побуду». То ми, звісно, йшли на зустріч, відпускали, щоб він із дитиною більше часу проводив. Ми втрачаємо найкращих. Марат був молодим, перспективним — йому б іще жити й жити. Але доля так склалася, — додає «Граф».

На службу у лавах Збройних сил України Марат став у квітні 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Мав звання старшого солдата, служив на посаді такелажника такелажного відділення такелажного взводу роти матеріального забезпечення. Помер 11 січня 2026 року у Кременчуці від хвороби серця, — повідомляє «Лиман».

 

У військовослужбовця лишилися мати та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Марата Нуделя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх