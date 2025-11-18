Оформити «зимову тисячу» можна у будь-якому відділенні «Укрпошти»: як це зробити

Вчора, 22:00 Переглядів: 139

Ті, хто не може самостійно дістатися відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» і листоноша відвідає громадянина вдома для допомоги з оформленням заявки

З вівторка, 18-го листопада, відділення «Укрпошти» почали приймати заявки на державну допомогу 1 000 грн за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних та мобільних відділень по всій Україні.

Хто може скористатися цією можливістю

Громадяни, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу через «Укрпошту», отримають виплату 1 000 грн автоматично на той самий спеціальний рахунок. Подавати заявку в цьому випадку не потрібно.

Ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком «Дія», мають звернутися до будь-якого відділення «Укрпошти» та заповнити письмову заявку у відділені.

Подати заявку також можуть українці без РНОКПП та опікуни недієздатних осіб. Опікуну необхідно мати документи, що підтверджують особу та призначення опікуном.

Ті, хто не може самостійно дістатися відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» 0 800 300 545 — листоноша відвідає громадянина вдома для допомоги з оформленням заявки.

Мешканці прифронтових територій, де немає поруч відділення «Укрпошти», можуть подати заявку письмово через мобільне відділення.

Виплата 1 000 грн доступна і для дітей. Для оформлення допомоги, заявку має подати один із батьків або інший законний представник дитини. Окрему заяву необхідно заповнювати на кожну дитину. Якщо подати заявку через «Дію» не вдається, її можна оформити у відділенні «Укрпошти».

Щоб оформити заявку на допомогу 1 000 грн, при собі треба мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково потрібні:

для оформлення допомоги на дитину — свідоцтво про народження дитини;

для оформлення допомоги на недієздатну людину — документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном.

Після зарахування коштів «Укрпошта» проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS-повідомлення.

Отриману виплату можна використати у відділенні «Укрпошти» для:

оплати комунальних та поштових послуг;

купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва;

передплати друкованих видань — газет чи журналів;

благодійних внесків, зокрема на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом перших двох днів заявки на отримання 1000 грн у рамках урядової програми «Зимова підтримка» подали понад 5 млн українців.

Раніше ми писали, що нова програма зимової підтримки для громадян стартувала 15 листопада.

6 листопада ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.