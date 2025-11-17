Понад 5 млн українців вже подали заявки на отримання 1000 грн у рамках «Зимової підтримки» уряду

Громадяни можуть подати заявку на отримання «Зимової підтримки» до 24 грудня

За два дні, станом на сьогодні, понад 5 мільйонів громадян України вже подали заявки на отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 1000 грн у рамках державної ініціативи «Зимова підтримка». Серед усіх поданих заявок понад 951 тисяча стосуються дітей.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок та продуктів харчування українського виробництва (за винятком підакцизних товарів). Крім того, їх можна використати на благодійництво, зокрема допомогу військовим.

У повідомленні зазначається, що кошти надійдуть заявникам протягом 10 днів.

Громадяни мають можливість подати заявку на отримання «Зимової підтримки» до 24 грудня.

Нагадаємо, нова програма зимової підтримки для громадян стартувала 15 листопада.

6 листопада ми повідомляли, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська. У рамках програми «Зимова єПідтримка» по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.