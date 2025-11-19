У центрі Кременчука авто після зіткнення зі «швидкою» вилетіло на тротуар і збило пішохода (доповнено)

Сьогодні, 00:13 Переглядів: 983

Очевидці повідомляють, що ДТП сталася після зіткнення легковика зі «швидкою»

У районі центрального ринку Кременчука, поруч із супермаркетом «АТБ», сталася ДТП: автомобіль вилетів на тротуар і збив пішохода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, перед цим на перехресті легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги. Після удару легковик виїхав на тротуар, де наїхав на перехожого.

Інформацію про стан постраждалого та офіційні дані поліції уточнюємо.