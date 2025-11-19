Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

У центрі Кременчука авто після зіткнення зі «швидкою» вилетіло на тротуар і збило пішохода (доповнено)

Сьогодні, 00:13 Переглядів: 983

 Очевидці повідомляють, що ДТП сталася після зіткнення легковика зі «швидкою»

У районі центрального ринку Кременчука, поруч із супермаркетом «АТБ», сталася ДТП: автомобіль вилетів на тротуар і збив пішохода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, перед цим на перехресті легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги. Після удару легковик виїхав на тротуар, де наїхав на перехожого.

Інформацію про стан постраждалого та офіційні дані поліції уточнюємо.

Доповнено:

Як зранку повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, аварія сталася близько 22.45 на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської. 

За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Infiniti на перехресті зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги Citroën, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Після зіткнення Infiniti виїхав на тротуар, де травмував 58-річну пішоходку.

 

Після ДТП водій Infiniti залишив місце події. Потерпілу ушпиталили для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

 

У ході першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що за кермом автомобіля Infiniti, ймовірно, перебував 27-річний чоловік. Наразі поліція встановлює його місцезнаходження. 

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Якщо ви стали очевидцем даної ДТП або володієте інформацією, яка може пришвидшити розкриття правопорушення, поліція просить поінформувати слідчих за телефоном +38 (067) 506 19 68 або 102.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх