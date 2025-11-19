У районі центрального ринку Кременчука, поруч із супермаркетом «АТБ», сталася ДТП: автомобіль вилетів на тротуар і збив пішохода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередньою інформацією, перед цим на перехресті легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги. Після удару легковик виїхав на тротуар, де наїхав на перехожого.
Інформацію про стан постраждалого та офіційні дані поліції уточнюємо.
Як зранку повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, аварія сталася близько 22.45 на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської.
За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Infiniti на перехресті зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги Citroën, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Після зіткнення Infiniti виїхав на тротуар, де травмував 58-річну пішоходку.
Після ДТП водій Infiniti залишив місце події. Потерпілу ушпиталили для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
У ході першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що за кермом автомобіля Infiniti, ймовірно, перебував 27-річний чоловік. Наразі поліція встановлює його місцезнаходження.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції почали розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.