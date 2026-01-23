З інтернатів та у складних обставинах: у Кременчуці обговорили злочини проти дітей та їх захист

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 152

У прокуратурі наголосили, що всі кримінальні провадження, пов’язані з інтересами дітей, мають перебувати на особливому контролі керівників слідчих підрозділів

У Кременчуцькій окружній прокуратурі 23 січня провели засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав, охорони життя та здоров’я дітей, які перебувають у закладах паліативної допомоги, інтернатах, спеціальних школах, будинках дитини та центрах соціально-психологічної реабілітації. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

У заході взяли участь представники Кременчуцького районного управління поліції, батальйону патрульної поліції міста Кременчук, ДСНС, а також департаментів освіти, охорони здоров’я, у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради. До обговорення долучилися й представники служб у справах дітей територіальних громад Кременчуцького району.

Нині в Полтавській області проживає майже 2 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 167 дітей перебувають у закладах інституційного догляду, а понад 5 тисяч дітей опинилися у складних життєвих обставинах.

Також повідомили, що в провадженні Кременчуцького районного управління поліції та його підрозділів перебуває 120 кримінальних проваджень, пов’язаних зі злочинами проти дітей. Серед них — 36 тяжких і 9 особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, розслідується 8 проваджень за ст. 115 Кримінального кодексу України: чотири — за фактами самогубства та спроб самогубства, одне — за фактом смерті дитини через вроджену ваду серця та три — за фактами зникнення дітей безвісти. Крім того, на розгляді перебувають шість кримінальних проваджень щодо злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за дітьми, в одному з яких фігурує прийомний батько.

У прокуратурі наголосили, що всі кримінальні провадження, пов’язані з інтересами дітей, мають перебувати на особливому контролі керівників слідчих підрозділів.

Під час засідання також повідомили, що на території Кременчука та Кременчуцького району працюють три заклади інституційного догляду з цілодобовим перебуванням дітей. Окрім цього, функціонують два заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою та спортивним ухилом.