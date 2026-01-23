У Горішніх Плавнях врятували замерзлого на Дніпрі лебедя

Сьогодні, 21:30

Лебідь отримав всю необхідну допомогу, та наразі його стан залишається складним

22 січня, на річці Дніпро в Горішніх Плавнях врятували виснаженого від морозу молодого лебедя. Про це на своїй сторінці розповідає головний лікар ГО «Центр порятунку та реабілітації диких тварин» Артур Шабліян.

Птаха у критичному стані доправили до Центру порятунку. За словами лікаря, пернатому вже надали всю необхідну екстрену допомогу, але його стан залишається дуже складним. Наразі лебідь знаходиться під постійним наглядом спеціалістів.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині рибалки врятували лебедя з замерзлого Дніпра.



