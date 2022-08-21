У Кропивницькому знайшли мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області

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Увечері 20 серпня у місті Кропивницький знайшли мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. У нього було проникаюче вогнепальне поранення тіла.

За попередніми даними, чиновник міг скоїти самогубство із застосуванням нагородної вогнепальної зброї – пістолета.

Труп у квартирі виявила дружина загиблого близько 22.50.

На місце події одразу прибули працівники правоохоронних органів. Обставини події встановлюються.

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021-го. Чоловік став третім начальником відомства на Кіровоградщині за попередні два роки.

У 2006-му він закінчив Національну академію СБ Українию Проходив службу в структурах СБУ у Вінниці та Києві.

До призначення на Кіровоградщину Наконечний два роки працював у відділі контррозвідки й понад десять – у підрозділі з боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав військове звання підполковник.