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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому водосховищі рятувальники знищили фрагмент російської ракети

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 692

 

Рятувальники також знайшли нерозірвану 500-кілограмову авіабомбу - готують операцію по її знешкодженню

Українські рятувальники розміновують акваторію річки Дніпро. У Кременчуцькому водосховищі, біля Черкас, на глибині п’яти метрів надзвичайники знайшли фрагмент російської ракети.
Підняти та вивезти на полігон смертоносну знахідку було надто небезпечно, тому її довелося знищувати на місці - під водою.
Про це повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець та розповідає ТСН.
Для пошуку та ідентифікації ракети надзвичайники використали підводний дрон, який знайшов її уламки, які впала у річку на початку серпня.
Для закладки вибухівки та прокладки магістралі до катера надзвичайників старшому водолазу-саперу Олександру Морозу довелося двічі занурюватися у воду, - розповів начальник ГУ ДСНС у Черкаській області Андрій Даник.
Надзвичайники також розповіли, що в акваторії Дніпра знайшли нерозірвану 500-кілограмову авіабомбу. Наразі вони розробляють операцію по її знешкодженню.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракета ДСНС Кременчуцьке водосховище
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