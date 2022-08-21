У Кременчуцькому водосховищі рятувальники знищили фрагмент російської ракети

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 692

Українські рятувальники розміновують акваторію річки Дніпро. У Кременчуцькому водосховищі, біля Черкас, на глибині п’яти метрів надзвичайники знайшли фрагмент російської ракети.

Підняти та вивезти на полігон смертоносну знахідку було надто небезпечно, тому її довелося знищувати на місці - під водою.

Про це повідомив голова Черкаської обласної адміністрації Ігор Табурець та розповідає ТСН.

Для пошуку та ідентифікації ракети надзвичайники використали підводний дрон, який знайшов її уламки, які впала у річку на початку серпня.

Для закладки вибухівки та прокладки магістралі до катера надзвичайників старшому водолазу-саперу Олександру Морозу довелося двічі занурюватися у воду, - розповів начальник ГУ ДСНС у Черкаській області Андрій Даник.

Надзвичайники також розповіли, що в акваторії Дніпра знайшли нерозірвану 500-кілограмову авіабомбу. Наразі вони розробляють операцію по її знешкодженню.