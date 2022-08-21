Українські книжки з'явилися в Національній бібліотеці Албанії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 131

Проєкт «Українська книжкова поличка» був ініційований першою леді України Оленою Зеленською ще до початку повномасштабного російського вторгнення, проте зараз він набув особливого значення

Днями в Національній бібліотеці Албанії відкрилася «Українська книжкова поличка». Про це повідомило Посольство України в Албанії на своїй Facebook-сторінці.

Проєкт «Українська книжкова поличка» був ініційований першою леді України Оленою Зеленською ще до початку повномасштабного російського вторгнення з метою культурних обмінів з іншими країнами світу. Так, українські книжки з'явилися в бібліотеках Греції, Латвії, Франції, Австрії та інших європейських країн. Сьогодні ж цей проєкт набув особливого значення, оскільки росія намагається знищити українську самобутність, руйнуючи бібліотеки, об’єкти культурної спадщини. Загарбники знищили кілька сотень бібліотек, включно зі шкільними, та понад 388 пам'яток історії, архітектури та археології України.

Перша добірка українських книг в столичній бібліотеці - про історію, культуру, мистецтво України, художні твори українських авторів. Є тут і дитяча література.

Відтепер українці, які живуть в Албанії та наші співвітчизники, які рятуються від війни, матимуть можливість знайти книгу рідною мовою. Водночас і албанські читачі зможуть відкрити для себе самобутній та цікавий світ українців, героїчне минуле і сьогодення нашої країни.

Посольство України планує і надалі наповнювати бібліотечні фонди Албанії новими та цікавими українськими книгами.