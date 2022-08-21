У Кременчуці поліція та батьки розшукують 16-річну Єлизавету Панченко

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 362

Прес-служба Кременчуцького районного управління поліції повідомляє, що встановлюється місце перебування неповнолітньої.

За допомогою в розшуці доньки до поліцейських звернулися батьки дівчини у ніч з 20 на 21 серпня.

Розшукується Єлизавета Панченко (28.06.2006 р.н.), яка 21 серпня близько 00.20 вийшла до своїх знайомих, нічого не пояснила батькам та не повернулася до дому до теперішнього часу.

Дівчина зникла з місця мешкання по вулиці Велика Набережна міста Кременчука.

Прикмети дівчини:

Зріст 160-165 см., худорлявої тілобудови, волосся чорне з рудими кінчиками, довге. Одягнена в шорти чорного кольору, чорна футболка.

Інформацію про місце перебування неповнолітньої поліція просить надавати за телефоном: +380 (98) 189 99 44 або 102