21 серпня світ відзначає Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

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21 серпня світ з ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. Росія у війні з Україною постійно вдається до методів терору, й не лише після 24 лютого 2022 року. Нижче підібрали кричущі приклади, які нагадують, чому міжнародній спільноті слід визнати рф державою-спонсором тероризму.

Терор щодо цивільних українців росія почала застосовувати ще у 2014 році, переслідуючи на окупованих територіях цивільне населення, яке не чинило збройного спротиву, але й не було лояльним до окупаційної адміністрації. Йдеться, наприклад, про активістів Євромайдану в Криму, як то кінорежисер Олег Сенцов, громадський діяч Олександр Кольченко, фермер Володимир Балух, яких спершу катували, а потім незаконно засудили на великі терміни ув’язнення за сфабрикованими справами. Або ж про депутата Горлівської міськради Володимира Рибака чи неповнолітнього футболіста Степана Чубенка, яких спершу катували, а потім убили на Донбасі.

Найбільш показовим актом міжнародного тероризму з боку росії та контрольованих нею терористичних угрупувань ЛДНР до повномасштабного вторгнення стало збиття малайзійського боїнга MH17. Загинули всі пасажири та члени екіпажу літака — 298 людей. За даними розслідування міжнародної комісії, авіалайнер збили з зенітно-ракетної установки «Бук», яка належала курській 53-й бригаді протиповітряної оборони, а до злочину безпосередньо причетні два офіцери російської армії. Попри наявність доказів, оприлюднених кількома незалежними джерелами, росія досі не визнає своєї провини в цьому акті міжнародного тероризму.

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року росія лише посилила використання терору як методу війни. Це і терор через катування, вбивства, зґвалтування, насильницьке переміщення місцевого населення на окупованих територіях, який до того ж має ознаки геноциду. І планомірні авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах. Внаслідок невибіркових бомбардувань майже вщент зруйновані Бородянка на Київщині, Маріуполь та інші міста Донбасу. Росія продовжує руйнувати Миколаїв. Жертвами ракетних ударів стали відвідувачі торгового центру в Кременчуці, діагностичного центру та інших цивільних закладів у центрі Вінниці, мешканці житлових кварталів Харкова, Києва, Чернігова, Миколаєва, Одеси. Усі руйнування і страждання, завдані ракетним терором росії, складно перелічити.

Кричущими свідченнями того, що росія є державою-терористом, стали і вбивство 29 липня в Оленівці щонайменше 50 українських військовополонених, які вийшли з Азовсталі під гарантії безпеки та обміну від ООН й Червоного хреста, і ядерний шантаж усього світу з використанням Запорізької АЕС.

Дії росії поступово отримують відповідну оцінку з боку міжнародної спільноти. 10 травня сейм Литви визнав росію державою, що підтримує тероризм. 11 серпня сейм Латвії визнав рф державою-спонсором тероризму, дії якої є цілеспрямованим геноцидом проти українського народу. Нагадаємо, що Верховна Рада України визнала росію державою-терористом, а її політичний режим — неонацистським за «суттю і практикою» 14 квітня 2022 року.

Наразі на розгляді в Сенаті США перебуває законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. США уже визнали такими державами-спонсорами тероризму Кубу, Північну Корею, Сирію та Іран. Україна постійно наголошує на необхідності міжнародно визнати росію тим, що вона демонструє на практиці, та від чого, судячи з розвитку подій довкола ЗАЕС, не збирається відмовлятися.

Терористична діяльність у сучасному світі — це неприпустимий злочин, за який повинна настати належна відповідальність — не важливо, терористами є група політичних чи релігійних радикалів, а чи одна з найбільших країн світу.

Джерело: Український інститут національної пам’яті