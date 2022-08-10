Запрацювала гаряча лінія, де консультують щодо вакцинації і вигодовування дітей

Почала працювати Національна гаряча лінія «Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років», створена ЮНІСЕФ та Українським католицьким університетом UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер» та ГО «ВакциНація». Про це ТЪ повідомила заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик.
З 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо наступних тем.
Щеплення дітей та дорослих:
Грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років:
На ваші запитання відповідають:
Номер телефону гарячої лінії «Доказово»: 0800351896. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер