Запрацювала гаряча лінія, де консультують щодо вакцинації і вигодовування дітей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 208

Почала працювати Національна гаряча лінія «Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років», створена ЮНІСЕФ та Українським католицьким університетом UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер» та ГО «ВакциНація». Про це ТЪ повідомила заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик.

З 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо наступних тем.

Щеплення дітей та дорослих:

вакцинація за національним календарем щеплень;

рекомендовані щеплення;

екстрена вакцинація (у разі травми чи укусу тварин);

вакцинація від COVID-19.

Грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років:

підтримка та збереження грудного вигодовування;

питний режим дитини;

введення прикорму;

здорове харчування дітей до 3 років;

здорове харчування жінок, які годують грудьми.

На ваші запитання відповідають:

медичні працівники – експерти з вакцинації;

консультанти з грудного вигодовування.

Номер телефону гарячої лінії «Доказово»: 0800351896. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.