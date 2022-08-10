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Здоров'я, Україна, Світ

Запрацювала гаряча лінія, де консультують щодо вакцинації і вигодовування дітей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 208

 

Дзвінки в Україні безкоштовні

Почала працювати Національна гаряча лінія «Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років», створена ЮНІСЕФ та Українським католицьким університетом UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер» та ГО «ВакциНація». Про це ТЪ повідомила заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик.

З 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо наступних тем.

Щеплення дітей та дорослих:

  • вакцинація за національним календарем щеплень;
  • рекомендовані щеплення;
  • екстрена вакцинація (у разі травми чи укусу тварин);
  • вакцинація від COVID-19.

Грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років:

  • підтримка та збереження грудного вигодовування;
  • питний режим дитини;
  • введення прикорму;
  • здорове харчування дітей до 3 років;
  • здорове харчування жінок, які годують грудьми.

На ваші запитання відповідають:

  • медичні працівники – експерти з вакцинації;
  • консультанти з грудного вигодовування.

Номер телефону гарячої лінії «Доказово»: 0800351896. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гаряча лінія вакцинація діти харчування
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