«Кремінь» покинули два футболісти

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Футбольний клуб «Кремінь» покинули два футболісти: Анатолій Ульянов та Максим Навроцький. У Анатолія Ульянова закінчився контракт. Він перейшов у кременчуцьку команду на правах вільного агента у жовтні минулого року. За цей час Анатолій зіграв 6 офіційних матчів (508 хвилин на полі).

Центральний нападник Максим Навроцький перейшов до хорватського клубу NK Zagreb. Футболіст перейшов у «Кремінь» в липні минулого року з «Минаю». Він провів 19 офіційних матчів (381 хвилина на полі), забив один гол. З 8 квітня до 30 червня Максим перебував в оренді у хорватському клубі NK Maksimir, а в серпні перейшов до іншого хорватського клубу. За даними клубу трансфер Максима став першим міжнародним.

Підготовка кременчуцької команди триватиме до 18 серпня. Команда запланувала три контрольних матчі: Інгулець U-19, Олександрія U-19 та Ворскла U-19.

Нагадаємо, що наприкінці серпня планують розпочати старт чемпіонату у Першій лізі. ТелеграфЪ звертався до Полтавської обласної військової адміністрації за коментарем, щоб дізнатися чи допустили до чемпіонату стадіони у Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях. Проте голова Дмитро Лунін зауважив, що це не у їх компетенції. До старту залишається близько двох тижнів, а доля з проведенням матчів у Полтавській області залишається невизначеною.

