На Полтавщині у помешканні чоловіка знайшли бойову гранату РГД–5

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 103

У разі визнання судом вини правопорушникові загрожує до семи років позбавлення волі

Працівники сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) знайшли у помешканні жителя Михайлівської громади бойову гранату РГД–5. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Правоохоронці 26 липня провели санкціонований судом обшук у домогосподарстві 34-річного чоловіка. У ході слідчих дій поліцейські вилучили гранату. За висновками експертних досліджень граната – бойова. Джерело походження та мету зберігання боєприпасу встановлює слідство.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йде розслідування.

У разі визнання судом вини правопорушникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.