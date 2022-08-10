У Кременчуці тимчасово закриють залізничний переїзд «Крюків–Бурти» на вул. Пілотів

У період із 8.00 15 серпня до 17.00 19 серпня тимчасово закриють залізничний переїзд 266 км ПК 8 перегону «Крюків–Бурти» (вул. Пілотів), який охороняється. Про це повідомляє Кременчуцька дистанція колії АТ «Укрзалізниця».
Там виконуватимуть колійні роботи з суцільної заміни рейок, спецшпал тощо, а також очищення щебеню.
Щоб забезпечити рух поїздів і автотранспорту, залізничний переїзд на вул. Пілотів на час проведення цих робіт повністю закриють. Об’їзд буде здійснюватися залізничним переїздом на вул. Івана Приходька.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер