Назад до Криму: українські бренди почали обігравати повернення на півострів

Резонансна новина про масові вибухи на території військової авіабази у тимчасово окупованому Криму повернула українцям надію на визволення півострова. Багато компаній з України не залишилися осторонь і почали обігравати перспективи повернення до Криму.
Все почалося з інтернет-магазину Rozetka. Компанія виклала в Twitter знімок «Ластівчиного гнізда» в Ялті, на якому зображено їх відділення.
Rozetka звернулася до інших великих українських компаній і підписала знімок:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер