Назад до Криму: українські бренди почали обігравати повернення на півострів

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 441

Долучилося кілька компаній, поліція та наша редакція

Резонансна новина про масові вибухи на території військової авіабази у тимчасово окупованому Криму повернула українцям надію на визволення півострова. Багато компаній з України не залишилися осторонь і почали обігравати перспективи повернення до Криму.

Все почалося з інтернет-магазину Rozetka. Компанія виклала в Twitter знімок «Ластівчиного гнізда» в Ялті, на якому зображено їх відділення.

Rozetka звернулася до інших великих українських компаній і підписала знімок:

Хєй, цур це наше місце

Служби доставки також не залишилися осторонь:

У флешмобі взяли участь відома мережа супермаркетів АТБ та платіжні термінали iBox:

Долучився мобільний оператор Київстар та Національна поліція України.

Долучається до флешмобу й редакція «Кременчуцького Телеграфа». Ми на час відпочинку в Криму плануємо інформувати вас любі читачі з узбережжя Чорного моря. Якщо не цього так наступного року Телеграф відсвяткує своє День народження у кримському «стоунгенджі».

Таким чином компанії намагалися хоч трохи підняти українцям настрій у лихоліття.