Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Новини сайту

Назад до Криму: українські бренди почали обігравати повернення на півострів

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 441

 Долучилося кілька компаній, поліція та наша редакція

Резонансна новина про масові вибухи на території військової авіабази у тимчасово окупованому Криму повернула українцям надію на визволення півострова. Багато компаній з України не залишилися осторонь і почали обігравати перспективи повернення до Криму.

«Одяг з бавовни дуже гігієнічний»: у Міноборони України прокоментували вибухи у Криму
Вибухи у Криму: мережа «вибухнула» мемами на «бавовну» на окупованому півострові

Все почалося з інтернет-магазину Rozetka. Компанія виклала в Twitter знімок «Ластівчиного гнізда» в Ялті, на якому зображено їх відділення.

Rozetka звернулася до інших великих українських компаній і підписала знімок:

Хєй, цур це наше місце
 
Служби доставки також не залишилися осторонь:
 
 
У флешмобі взяли участь відома мережа супермаркетів АТБ та платіжні термінали iBox:
 
Долучився мобільний оператор Київстар та Національна поліція України. 
 
Долучається до флешмобу й редакція «Кременчуцького Телеграфа». Ми на час відпочинку в Криму плануємо інформувати вас любі читачі з узбережжя Чорного моря. Якщо не цього так наступного року Телеграф відсвяткує своє День народження у кримському «стоунгенджі».
Таким чином компанії намагалися хоч трохи підняти українцям настрій у лихоліття.
4
Автор: Альона Душенко
Теги: війна меми Крим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх