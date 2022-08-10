Вибухи у Криму: мережа «вибухнула» мемами на «бавовну» на окупованому півострові

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 928

У вівторок, 9 серпня, на головному аеродромі тимчасово окупованого Криму, що розташований в Новофедорівці, пролунала серія потужних вибухів.

Через вибухи росіяни почали масово втікати з українського півострова. У мережі публікують відео, на яких видно, як на під'їзді до Кримського мосту - величезні затори із охочих втекти із півострова.

Реакція українців на події у Криму не забарилася.

Зібрали для вас найяскравіші меми на вибухи у Новофедорівці.