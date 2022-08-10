Цьогоріч у Кременчуці встановили 10 нових світлофорів

Цьогоріч 10 нових світлофорів встановили на місці старих працівники кременчуцького КП «Міськсвітло». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука. Чотири з них — пішохідні, шість — автотранспортні.
Керівник «Міськсвітла» Олексій Антіпов пояснює, що старі світлофори, встановлені ще у 80-х роках, через вік виходять з ладу, їх замінюють на сучасні.
Сьогодні замінили світлофор на перехресті проспекту Свободи та вулиці Троїцької. Тут досить інтенсивний рух, тепер пішоходи і водії будуть у більшій безпеці.
Серед інших місць, на яких поставили нові світлофори, є:
Нагадаємо, у 2021 році світлофор запрацював на перехресті вулиць Лікаря Богаєвського і Сумської.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер