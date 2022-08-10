Цьогоріч у Кременчуці встановили 10 нових світлофорів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 297

Сьогодні замінили світлофор на перехресті проспекту Свободи та вулиці Троїцької

Цьогоріч 10 нових світлофорів встановили на місці старих працівники кременчуцького КП «Міськсвітло». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука. Чотири з них — пішохідні, шість — автотранспортні.

Керівник «Міськсвітла» Олексій Антіпов пояснює, що старі світлофори, встановлені ще у 80-х роках, через вік виходять з ладу, їх замінюють на сучасні.

Сьогодні замінили світлофор на перехресті проспекту Свободи та вулиці Троїцької. Тут досить інтенсивний рух, тепер пішоходи і водії будуть у більшій безпеці.

Серед інших місць, на яких поставили нові світлофори, є:

перехрестя Свободи та Переяславської;

Троїцької та Небесної Сотні;

Троїцької та Горького;

проспект Лесі Українки.

Нагадаємо, у 2021 році світлофор запрацював на перехресті вулиць Лікаря Богаєвського і Сумської.