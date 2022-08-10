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Національний банк ввів в обіг нову монету та медаль

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 385

 

Як вони виглядають

З 9 серпня Національний банк випустив в обіг нову нумізматичну продукцію.

Пам’ятна медаль «Служба безпеки України»

Українська спецслужба була створена 25 березня 1992 року і цьогоріч відсвяткувала своє 30-річчя.

Службовці СБУ щодня реагують на найскладніші виклики у сфері захисту державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності й посилення оборонного потенціалу.

Значення цього держоргану важко переоцінити, особливо під час війни, коли ворог намагається завдати якнайбільшої шкоди Україні на всіх фронтах.

Разом з іншими українськими захисниками службовці СБУ щодня наближають нашу Перемогу.

Як виглядає пам’ятна медаль?

На аверсі медалі в центрі зображено емблему СБУ, по обидва боки від якої – два її бійці.

На реверсі – центральна будівля СБУ в Києві.

Медаль виготовлена з нейзильберу.
Її тираж – 25 000 штук. Вартість – 49 гривень.

 

Пам’ятна монета «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України»

Обов’язок фахівців Держспецзв’язку – забезпечення спеціального зв’язку для керівництва держави, телевізійного та радіомовлення, координація цивільного зв’язку під час війни, а також – захист України від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз.

Вкрай важливим він став під час війни. Адже росія атакує Україну не тільки ракетами і танками, але застосовує й кібератаки, як один із видів зброї.

Фахівці Держспецзв’язку разом з іншими державними органами, зокрема НБУ, тримають кібероборону та нейтралізовують ворога, зокрема й у спробах дезінформувати населення та сіяти паніку.

Але, крім зовнішнього ворога, їм також доводиться боротися з аферистами, які активізувалися під час війни.
Тож разом із НБУ та Кіберпоцією представники Держспецзв’язку допомагають українцям розпізнати ворожі або злочинні схеми та захиститися від шахраїв (детальні поради є на порталі #ШахрайГудбай).
Як виглядає пам’ятна монета?

На аверсі монети зображено емблему Держспецзв’язку на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду.

На реверсі – на тлі друкованих плат зображено дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.

Монета виготовлена з нейзильберу, номінал 5 гривень.

Її тираж – 20 000 штук. Вартість – 76 гривень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: НБУ нумізмати гривня СБУ
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