Національний банк ввів в обіг нову монету та медаль

З 9 серпня Національний банк випустив в обіг нову нумізматичну продукцію.
Українська спецслужба була створена 25 березня 1992 року і цьогоріч відсвяткувала своє 30-річчя.
Службовці СБУ щодня реагують на найскладніші виклики у сфері захисту державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності й посилення оборонного потенціалу.
Значення цього держоргану важко переоцінити, особливо під час війни, коли ворог намагається завдати якнайбільшої шкоди Україні на всіх фронтах.
Разом з іншими українськими захисниками службовці СБУ щодня наближають нашу Перемогу.
На аверсі медалі в центрі зображено емблему СБУ, по обидва боки від якої – два її бійці.
На реверсі – центральна будівля СБУ в Києві.
Медаль виготовлена з нейзильберу.
Її тираж – 25 000 штук. Вартість – 49 гривень.
Обов’язок фахівців Держспецзв’язку – забезпечення спеціального зв’язку для керівництва держави, телевізійного та радіомовлення, координація цивільного зв’язку під час війни, а також – захист України від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз.
Вкрай важливим він став під час війни. Адже росія атакує Україну не тільки ракетами і танками, але застосовує й кібератаки, як один із видів зброї.
Фахівці Держспецзв’язку разом з іншими державними органами, зокрема НБУ, тримають кібероборону та нейтралізовують ворога, зокрема й у спробах дезінформувати населення та сіяти паніку.
Але, крім зовнішнього ворога, їм також доводиться боротися з аферистами, які активізувалися під час війни.
Тож разом із НБУ та Кіберпоцією представники Держспецзв’язку допомагають українцям розпізнати ворожі або злочинні схеми та захиститися від шахраїв (детальні поради є на порталі #ШахрайГудбай).
Як виглядає пам’ятна монета?
На аверсі монети зображено емблему Держспецзв’язку на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду.
На реверсі – на тлі друкованих плат зображено дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.
Монета виготовлена з нейзильберу, номінал 5 гривень.
Її тираж – 20 000 штук. Вартість – 76 гривень.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер