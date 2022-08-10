Як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 257

Минула доба у Кременчуці та Кременчуцькому районі була відносно спокійною. Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

Національна поліція зафіксувала 7 викликів відносно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Відносно водіїв на підпитку складено 2 адміністративні протоколи.

- Також за останню добу затримали 1 особу за фактом зберігання та транспортування наркотичних засобів, - додав Олег Лєднік.

Фактів домашнього насильства у місті та районі не зафіксовано.