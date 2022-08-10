Як минула доба на Кременчуччині

Минула доба у Кременчуці та Кременчуцькому районі була відносно спокійною. Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Національна поліція зафіксувала 7 викликів відносно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Відносно водіїв на підпитку складено 2 адміністративні протоколи.
Фактів домашнього насильства у місті та районі не зафіксовано.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер