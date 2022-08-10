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Історія кременчуцького гвардійця з позивним «Ангел»: від школи розвідки до інструктора з тактичної підготовки

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 541

 

27 років військового досвіду, більше десятка ротацій та 8 років війни викували з Олександра професіонала військової справи

«По-чесному» - саме з такою фразою йде по життю наш герой з позивним «Ангел». Завжди товариський, щирий та справжній. Сашко завжди прийде на допомогу тому, хто її потребує. Про це повідомляє пресслужба Військової частини 3059 Національної гвардії України.

Ще в далекому 1995 році Олександр пішов на строкову службу. За особистим бажанням та з любов’ю до військової справи потрапив до школи розвідки, де все і почалося. Щоденні тренування, заняття спортом та отримання основної бази знань дали великі можливості у майбутньому.

2014 рік став для нього переломним моментом:

- Я одразу пішов до військкомату, хотів потрапити до будь-якого підрозділу у якості розвідника. Буквально через декілька діб потрапляю до бригадної розвідки. Показавши свої професіональні вміння та навички, командування бригади вирішує мені присвоїти головного сержанта та запропонували очолити групу головного дозору, - розповів «Ангел».
 

Гвардієць навчався по канадсько-британській системі «#Orbital». Пройшовши програму вивчав навички ведення бою у місті, за що був нагороджений дипломом з відзнакою. Після підписання першого контракту одразу почався його перший бойовий досвід. Стояв на обороні та відсічі противника на таких напрямках: Старий Айдар, Мар’янка, пройшов бої в двох промзонах Авдіївки.

Після закінчення контракту в бригаді Олександр вирішив змінити екіпірування розвідника на форму #НГУ і впроваджувати свій набутий досвід. Вже у 2020 році долучився до лав Національної гвардії України щоб навчати молодих воїнів та передати їм свої навички, здобуті на полі бою.

 

27 років військового досвіду, більше десятка ротацій та 8 років війни викували з Олександра професіонала військової справи. Зараз «Ангел» разом з військовослужбовцями НГУ на бойовій позиції та все одно продовжує їх навчати. За вищевказаною системою «Orbital» Олександр навчає гвардійців навичкам та правилам ведення бою у місті. Щоденні #тренування на кшталт штурм будівлі, зачистка від можливого противника, звільнення заручників.

- Я завжди намагаюся чітко та вірно доводити інформацію до бійців. Адже правильне відпрацювання зараз – врятоване своє життя або життя побратима на полі бою. Слід розуміти, а головне чути мої поради, кожен маневр виконувати на всі сто відсотків. На даному етапі проведення занять я задоволений успіхами бійців, - зауважив військовий. 

Побратими Сашка, які повертаються з ротації, дякують йому за бойовий вишкіл та постійні тренування, які зберегли життя багатьом гвардійцям.

- Я задоволений Сашком та його працею. Під час занять я спостерігаю за бійцями, які у кожен рух вкладають всі свої сили, як напроти Сашко – всю свою душу у улюблену справу, у справу всього життя. Сподіваюся й надалі «Ангел» буде навчати особовий склад і підіймати бойовий дух гвардійців, - говорить командир відділення інструкторів.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна нацгвардія
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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