Історія кременчуцького гвардійця з позивним «Ангел»: від школи розвідки до інструктора з тактичної підготовки

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 541

27 років військового досвіду, більше десятка ротацій та 8 років війни викували з Олександра професіонала військової справи

«По-чесному» - саме з такою фразою йде по життю наш герой з позивним «Ангел». Завжди товариський, щирий та справжній. Сашко завжди прийде на допомогу тому, хто її потребує. Про це повідомляє пресслужба Військової частини 3059 Національної гвардії України.

Ще в далекому 1995 році Олександр пішов на строкову службу. За особистим бажанням та з любов’ю до військової справи потрапив до школи розвідки, де все і почалося. Щоденні тренування, заняття спортом та отримання основної бази знань дали великі можливості у майбутньому.

2014 рік став для нього переломним моментом:

- Я одразу пішов до військкомату, хотів потрапити до будь-якого підрозділу у якості розвідника. Буквально через декілька діб потрапляю до бригадної розвідки. Показавши свої професіональні вміння та навички, командування бригади вирішує мені присвоїти головного сержанта та запропонували очолити групу головного дозору, - розповів «Ангел».

Гвардієць навчався по канадсько-британській системі «#Orbital». Пройшовши програму вивчав навички ведення бою у місті, за що був нагороджений дипломом з відзнакою. Після підписання першого контракту одразу почався його перший бойовий досвід. Стояв на обороні та відсічі противника на таких напрямках: Старий Айдар, Мар’янка, пройшов бої в двох промзонах Авдіївки.

Після закінчення контракту в бригаді Олександр вирішив змінити екіпірування розвідника на форму #НГУ і впроваджувати свій набутий досвід. Вже у 2020 році долучився до лав Національної гвардії України щоб навчати молодих воїнів та передати їм свої навички, здобуті на полі бою.

27 років військового досвіду, більше десятка ротацій та 8 років війни викували з Олександра професіонала військової справи. Зараз «Ангел» разом з військовослужбовцями НГУ на бойовій позиції та все одно продовжує їх навчати. За вищевказаною системою «Orbital» Олександр навчає гвардійців навичкам та правилам ведення бою у місті. Щоденні #тренування на кшталт штурм будівлі, зачистка від можливого противника, звільнення заручників.

- Я завжди намагаюся чітко та вірно доводити інформацію до бійців. Адже правильне відпрацювання зараз – врятоване своє життя або життя побратима на полі бою. Слід розуміти, а головне чути мої поради, кожен маневр виконувати на всі сто відсотків. На даному етапі проведення занять я задоволений успіхами бійців, - зауважив військовий.

Побратими Сашка, які повертаються з ротації, дякують йому за бойовий вишкіл та постійні тренування, які зберегли життя багатьом гвардійцям.

- Я задоволений Сашком та його працею. Під час занять я спостерігаю за бійцями, які у кожен рух вкладають всі свої сили, як напроти Сашко – всю свою душу у улюблену справу, у справу всього життя. Сподіваюся й надалі «Ангел» буде навчати особовий склад і підіймати бойовий дух гвардійців, - говорить командир відділення інструкторів.