Військові з Кременчука потребують генератор та зварювальний апарат

Допомогу можна приносити у Видавничий дім «Приватна газета»
Кременчуцькі військові потребують зварювальний апарат та генератор. Допомогу можна приносити у Видавничий дім «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А). Контактний номер телефону Ольга 067-814-22-21.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер